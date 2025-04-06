Хотите мирно соседствовать? Узнайте, какие заборы не вызовут конфликтов

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проблемы между соседями часто возникают из-за расположения ограждений и их характеристик.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор

Эксперт рекомендует устанавливать сетчатые заборы высотой от 1,2 до 1,8 метра вокруг дачных участков, чтобы избежать конфликтов. Также можно использовать другие виды ограждений, которые обеспечивают визуальный доступ, в то время как глухие заборы допустимы только со стороны улицы.

Важно помнить, что деревянные заборы должны находиться на определенном расстоянии от жилых зданий: не ближе 8 метров от строений с деревянными перекрытиями и 15 метров от деревянных домов.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко подчеркнула, что в России есть строгие градостроительные нормы, и если забор не соответствует архитектурному облику местности, это может привести к штрафу, который в Подмосковье составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Ранее дачникам также напомнили о возможных штрафах за несанкционированный шашлык, согласно "Прайм".

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.