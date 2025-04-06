Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот продукт снижает аппетит и сахар в крови: его часто игнорируют
Россия закрывается от Запада: Александр Васильев рассказал, какие необратимые последствия это вызовет для нации
Свалки на миллион: почему американцы избавляются от машин быстрее, чем чинят
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Омлет с редисом: неожиданное сочетание, которое покорит ваши вкусовые рецепторы
Четыре трендовых принта этой весны, которые точно не останутся незамеченными
Плотность, которая решает всё: подбираем идеальное постельное бельё
Прокачай свою рассаду: как выбрать удобрения, которые работают
Меньше затрат, больше возможностей: почему российский паспорт — выгодный выбор?

Хотите мирно соседствовать? Узнайте, какие заборы не вызовут конфликтов

1:09
Экономика

Проблемы между соседями часто возникают из-за расположения ограждений и их характеристик.

Забор
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Эксперт рекомендует устанавливать сетчатые заборы высотой от 1,2 до 1,8 метра вокруг дачных участков, чтобы избежать конфликтов. Также можно использовать другие виды ограждений, которые обеспечивают визуальный доступ, в то время как глухие заборы допустимы только со стороны улицы.

Важно помнить, что деревянные заборы должны находиться на определенном расстоянии от жилых зданий: не ближе 8 метров от строений с деревянными перекрытиями и 15 метров от деревянных домов.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко подчеркнула, что в России есть строгие градостроительные нормы, и если забор не соответствует архитектурному облику местности, это может привести к штрафу, который в Подмосковье составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Ранее дачникам также напомнили о возможных штрафах за несанкционированный шашлык, согласно "Прайм".

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Последние материалы
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Хотите мирно соседствовать? Узнайте, какие заборы не вызовут конфликтов
Омлет с редисом: неожиданное сочетание, которое покорит ваши вкусовые рецепторы
Четыре трендовых принта этой весны, которые точно не останутся незамеченными
Плотность, которая решает всё: подбираем идеальное постельное бельё
Прокачай свою рассаду: как выбрать удобрения, которые работают
Меньше затрат, больше возможностей: почему российский паспорт — выгодный выбор?
Сочи входит в тройку самых желанных направлений на майские каникулы
Организм требует сладкого? Возможно, он кричит о помощи
Ваш балкон выглядит как склад? Эти приёмы в 2025 превратят его в райский уголок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.