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Красивый живот будет радовать вас уже через месяц: делайте это упражнение по утрам

1:19
Спорт

Как без лишней траты времени, денег и сил получить красивую фигуру и оздоровить тело? В этом вам поможет простое упражнение "вакуум". О его преимуществах и недостатках рассказала фитнес-эксперт Ксения Шульга.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Больше всего это упражнение тренирует прямую и поперечную мышцы живота. Лучше делать "вакуум" с утра натощак или в другое время, но желудок должен быть пустой.

"Вы максимально выдыхаете воздух, втягиваете мышцы живота (не вдыхая) как можно глубже и удерживаете их в таком положении настолько, насколько это возможно. Постепенно время можно увеличивать. Затем возвращаетесь в исходное положение, восстанавливаете дыхание и повторяете. Так, 10 раз будет достаточно", — цитирует эксперта "СЭ".

Преимущества

  • укрепляет глубокие мышцы живота;
  • делает талию тоньше;
  • улучшает осанку;
  • увеличивает функциональность.

Также упражнение может:

  • не подойти людям с проблемами спины, включая грыжи, протрузии, травмы;
  • нанести вред органам брюшной полости;
  • быть опасен для женщин при наличии гинекологических заболеваний;
  • развить мышечный дисбаланс и тем самым обострить боли или спровоцировать чувство дискомфорта.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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