Красивый живот будет радовать вас уже через месяц: делайте это упражнение по утрам

Как без лишней траты времени, денег и сил получить красивую фигуру и оздоровить тело? В этом вам поможет простое упражнение "вакуум". О его преимуществах и недостатках рассказала фитнес-эксперт Ксения Шульга.
Больше всего это упражнение тренирует прямую и поперечную мышцы живота. Лучше делать "вакуум" с утра натощак или в другое время, но желудок должен быть пустой.
"Вы максимально выдыхаете воздух, втягиваете мышцы живота (не вдыхая) как можно глубже и удерживаете их в таком положении настолько, насколько это возможно. Постепенно время можно увеличивать. Затем возвращаетесь в исходное положение, восстанавливаете дыхание и повторяете. Так, 10 раз будет достаточно", — цитирует эксперта "СЭ".
Преимущества
Также упражнение может:
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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