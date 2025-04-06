Красивый живот будет радовать вас уже через месяц: делайте это упражнение по утрам

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Как без лишней траты времени, денег и сил получить красивую фигуру и оздоровить тело? В этом вам поможет простое упражнение "вакуум". О его преимуществах и недостатках рассказала фитнес-эксперт Ксения Шульга.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Больше всего это упражнение тренирует прямую и поперечную мышцы живота. Лучше делать "вакуум" с утра натощак или в другое время, но желудок должен быть пустой.

"Вы максимально выдыхаете воздух, втягиваете мышцы живота (не вдыхая) как можно глубже и удерживаете их в таком положении настолько, насколько это возможно. Постепенно время можно увеличивать. Затем возвращаетесь в исходное положение, восстанавливаете дыхание и повторяете. Так, 10 раз будет достаточно", — цитирует эксперта "СЭ".

Преимущества

укрепляет глубокие мышцы живота;

делает талию тоньше;

улучшает осанку;

увеличивает функциональность.

Также упражнение может:

не подойти людям с проблемами спины, включая грыжи, протрузии, травмы;

нанести вред органам брюшной полости;

быть опасен для женщин при наличии гинекологических заболеваний;

развить мышечный дисбаланс и тем самым обострить боли или спровоцировать чувство дискомфорта.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

