Бессонные ночи и боль в шее? Возможно, вы просто не ту подушку выбрали

Выбираете подушку и не знаете, что важнее — мягкость или поддержка? Всё зависит от наполнителя. Именно он влияет на комфорт, здоровье и даже настроение по утрам.
Такие подушки не теряют форму и идеально подстраиваются под шею и голову. Их наполнитель — цельный блок, который не нужно взбивать: он сам восстанавливает форму.
Популярные варианты:
Задайте себе несколько вопросов:
Учитывая эти нюансы, вы точно подберете подушку, которая подарит вам крепкий и здоровый сон.
Наполни́тели - вещества, добавляемые к основному составу для изменения свойств или (и) удешевления материала. Наиболее распространены твёрдые: древесная мука, древесные опилки, шелуха зерновых, хлопковые очёсы, хлопчатобумажная ткань, бумага, графит, асбест, кварц, стекловолокно, отходы автопокрышек, различные природные и синтетические отходы добычи и переработки, — как отдельно так и в композиции с другими.
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