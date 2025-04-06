Бессонные ночи и боль в шее? Возможно, вы просто не ту подушку выбрали

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбираете подушку и не знаете, что важнее — мягкость или поддержка? Всё зависит от наполнителя. Именно он влияет на комфорт, здоровье и даже настроение по утрам.

Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Подушки

Ортопедические: для тех, кто хочет спать с пользой

Такие подушки не теряют форму и идеально подстраиваются под шею и голову. Их наполнитель — цельный блок, который не нужно взбивать: он сам восстанавливает форму.

Популярные варианты:

Пенополиуретан (ППУ): мягкий, упругий, не вызывает аллергию, не впитывает запахи. Есть один минус — стирать его нельзя.

(ППУ): мягкий, упругий, не вызывает аллергию, не впитывает запахи. Есть один минус — стирать его нельзя. Меморикс : повторяет форму головы, снижает давление и не вызывает отеков. Минусы — те же, что у ППУ.

: повторяет форму головы, снижает давление и не вызывает отеков. Минусы — те же, что у ППУ. Натуральный латекс : упругий, "дышит" и не боится пыли. Подходит не всем — может вызвать аллергию, а его упругость кажется непривычной.

: упругий, "дышит" и не боится пыли. Подходит не всем — может вызвать аллергию, а его упругость кажется непривычной. Анатомические : классика комфорта. В таких подушках — не блок, а мелкие частицы. Их нужно время от времени взбивать.

: классика комфорта. В таких подушках — не блок, а мелкие частицы. Их нужно время от времени взбивать. Пух и перо : воздушные и мягкие, но требуют ухода и могут вызвать аллергию.

: воздушные и мягкие, но требуют ухода и могут вызвать аллергию. Холлофайбер : прочный, можно стирать, но быстро сбивается и электризуется.

: прочный, можно стирать, но быстро сбивается и электризуется. Искусственный пух: мягкий и упругий, не вызывает аллергию, можно стирать, но может нагреваться.

Как выбрать

Задайте себе несколько вопросов:

Сильно ли потею во сне?

Есть ли аллергия на натуральные материалы?

Беспокоит ли шея?

Нужна упругость или воздушность?

Учитывая эти нюансы, вы точно подберете подушку, которая подарит вам крепкий и здоровый сон.

Уточнения

Наполни́тели - вещества, добавляемые к основному составу для изменения свойств или (и) удешевления материала. Наиболее распространены твёрдые: древесная мука, древесные опилки, шелуха зерновых, хлопковые очёсы, хлопчатобумажная ткань, бумага, графит, асбест, кварц, стекловолокно, отходы автопокрышек, различные природные и синтетические отходы добычи и переработки, — как отдельно так и в композиции с другими.



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