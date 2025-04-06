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Бессонные ночи и боль в шее? Возможно, вы просто не ту подушку выбрали

1:40
Недвижимость

Выбираете подушку и не знаете, что важнее — мягкость или поддержка? Всё зависит от наполнителя. Именно он влияет на комфорт, здоровье и даже настроение по утрам.

Подушки
Фото: commons.wikimedia. org by Keithmenorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Подушки

Ортопедические: для тех, кто хочет спать с пользой

Такие подушки не теряют форму и идеально подстраиваются под шею и голову. Их наполнитель — цельный блок, который не нужно взбивать: он сам восстанавливает форму.

Популярные варианты:

  • Пенополиуретан (ППУ): мягкий, упругий, не вызывает аллергию, не впитывает запахи. Есть один минус — стирать его нельзя.
  • Меморикс: повторяет форму головы, снижает давление и не вызывает отеков. Минусы — те же, что у ППУ.
  • Натуральный латекс: упругий, "дышит" и не боится пыли. Подходит не всем — может вызвать аллергию, а его упругость кажется непривычной.
  • Анатомические: классика комфорта. В таких подушках — не блок, а мелкие частицы. Их нужно время от времени взбивать.
  • Пух и перо: воздушные и мягкие, но требуют ухода и могут вызвать аллергию.
  • Холлофайбер: прочный, можно стирать, но быстро сбивается и электризуется.
  • Искусственный пух: мягкий и упругий, не вызывает аллергию, можно стирать, но может нагреваться.

Как выбрать

Задайте себе несколько вопросов:

  • Сильно ли потею во сне?
  • Есть ли аллергия на натуральные материалы?
  • Беспокоит ли шея?
  • Нужна упругость или воздушность?

Учитывая эти нюансы, вы точно подберете подушку, которая подарит вам крепкий и здоровый сон.

Уточнения

Наполни́тели - вещества, добавляемые к основному составу для изменения свойств или (и) удешевления материала. Наиболее распространены твёрдые: древесная мука, древесные опилки, шелуха зерновых, хлопковые очёсы, хлопчатобумажная ткань, бумага, графит, асбест, кварц, стекловолокно, отходы автопокрышек, различные природные и синтетические отходы добычи и переработки, — как отдельно так и в композиции с другими.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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