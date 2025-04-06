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Экостиль на кухне: как гармония с природой меняет интерьер вашего дома

2:00
Недвижимость

Директор по развитию ассортимента кухонной мебели бренда "Кухонный Двор" Карина Гудова сообщила, что за последний год заметно вырос интерес к кухням в экостиле.

Кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кухня

Она объяснила, что экостиль в интерьере символизирует связь с природой, создавая гармоничное пространство для отдыха и расслабления. Этот стиль отличается простыми, органичными линиями, использованием натуральных материалов и природной цветовой палитры, включая мягкие зеленые, коричневые и бежевые оттенки.

Гудова также отметила, что экостиль акцентирует внимание на функциональности и минимализме, побуждая к практическому использованию пространства и отказу от лишних вещей.

Эксперт подчеркнула, что популярность экостиля отражает стремление людей к естественности и единству с природой. Она добавила, что кухни в стиле минимализм также остаются востребованными благодаря своей лаконичности и функциональности. В то же время классические кухни с их изысканным дизайном и традиционными элементами становятся менее востребованы, так как покупатели выбирают современные интерьерные решения, пишет Газета.Ru.

Гудова отметила, что производители мебели активно поддерживают тренд на экостиль. Она объяснила, что этот стиль основывается на природных формах и структурах, что позволяет создавать эстетически привлекательные и гармоничные интерьеры.

"В дизайне мебели преобладают плавные линии фасадов и столешницы, в пространстве присутствуют предметы интерьера из натурального камня, дерева и стекла, а также зеленые растения", — рассказала Гудова.

В заключение Гудова сказала, что экостиль становится не только модным трендом, но и отражением изменяющихся приоритетов и ценностей покупателей, которые стараются сформировать естественную и комфортную обстановку вокруг себя.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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