ТОП-5 самых необычных автобусов СССР: странные, редкие, гениальные

В СССР из-за огромных территорий автобус был необходимой вещью.
Однако не сразу конструкторы сделали вариант, который устраивал всех. Вот ТОП советских автобусов — когда инженеры творили, а пассажиры удивлялись.
1. ЛАЗ-697 "Турист" — автобус для избранных
Выглядел, как междугородний лайнер мечты. Панорамные окна, шторки, мягкие кресла — и это всё в 60-е!
Настоящая VIP-перевозка советской эпохи.
2. ПАЗ-3201 — внедорожный автобус
ПАЗик, которому не нужны были дороги. С полным приводом, повышенным клиренсом и "могучей харизмой".
Грязь, ухабы, метель? ПАЗ-3201 едет к тебе.
3. ЗИЛ-158 — автобус с "носом"
Один из самых узнаваемых ранних советских автобусов — с капотом как у грузовика.
Его "морда" пугала детей, но вёз он терпеливо и долго.
4. РАФ-2203 "Латвия" — маршрутка до изнеможения
Миниавтобус на базе легкового авто, ставший символом советских маршруток и скорой помощи.
Где толпа — там РАФ. Где РАФ — там перегрев.
5. Икарус-293 — гармошка с двумя сочленениями
Настоящий монстр из Венгрии — двойная гармошка, длина почти 25 метров!
Настоящий автобус-футуризм. Большой, странный, но не забытый.
Советский автобус — это не просто средство передвижения, а часть эпохи. Некоторые из них были вперёд своего времени, другие — просто вперёд по ухабам.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.