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ТОП-5 самых необычных автобусов СССР: странные, редкие, гениальные

2:26
Авто

В СССР из-за огромных территорий автобус был необходимой вещью.

ПАЗ-3102
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ПАЗ-3102

Однако не сразу конструкторы сделали вариант, который устраивал всех. Вот ТОП советских автобусов — когда инженеры творили, а пассажиры удивлялись.

1. ЛАЗ-697 "Турист" — автобус для избранных

Выглядел, как междугородний лайнер мечты. Панорамные окна, шторки, мягкие кресла — и это всё в 60-е!

  • Производился во Львове
  • Использовался для экскурсий и "высоких гостей"
  • Считался элитным.

Настоящая VIP-перевозка советской эпохи.

2. ПАЗ-3201 — внедорожный автобус

ПАЗик, которому не нужны были дороги. С полным приводом, повышенным клиренсом и "могучей харизмой".

  • Основа — шасси ГАЗ-66
  • Мог ехать по грязи, снегу, через поля
  • Использовался в тайге, в деревнях и на стройках.

Грязь, ухабы, метель? ПАЗ-3201 едет к тебе.

 

3. ЗИЛ-158 — автобус с "носом"

Один из самых узнаваемых ранних советских автобусов — с капотом как у грузовика.

  • Производился в 1950-х
  • Основа — ЗИС-150, но кузов — для пассажиров
  • Медленный, но надёжный.

Его "морда" пугала детей, но вёз он терпеливо и долго.

4. РАФ-2203 "Латвия" — маршрутка до изнеможения

Миниавтобус на базе легкового авто, ставший символом советских маршруток и скорой помощи.

  • Вместимость — до 11 человек (плюс чемодан на коленях)
  • Невозможно было ездить и не перегреться, но — ехали.

Где толпа — там РАФ. Где РАФ — там перегрев.

5. Икарус-293 — гармошка с двумя сочленениями

Настоящий монстр из Венгрии — двойная гармошка, длина почти 25 метров!

  • Вмещал до 200 человек
  • В СССР испытывался в Москве и Ленинграде.

Настоящий автобус-футуризм. Большой, странный, но не забытый.

Советский автобус — это не просто средство передвижения, а часть эпохи. Некоторые из них были вперёд своего времени, другие — просто вперёд по ухабам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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