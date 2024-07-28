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Halo в кризисе: 343 Industries сократила половину сотрудников и передает разработку на аутсорс

343 Industries сокращает сотрудников и меняет подход к разработке Halo

1:41
Видеоигры

Инсайдер Bathrobe Spartan, специализирующийся на сливах о серии Halo, раскрыл текущие проблемы и планы 343 Industries. Студия сократила штат до менее 280 сотрудников с более чем 400. Часть сокращений связана с переводом должностей в общий конгломерат Xbox, а другая — с переходом на аутсорсинг, что привело к увеличению бизнес-позиций в компании.

343 Industries сокращает сотрудников и меняет подход к разработке Halo
Фото: commons.wikimedia.org by Almonroth, CC BY-SA 3.0

Halo Infinite не достигла ожидаемых коммерческих результатов, но обеспечила производство контента, уже заказанного на аутсорсе. Теперь 343 Industries планирует сосредоточиться на создании концепций и предварительном производстве, оставляя основное производство другим студиям. По этому методу будут разработаны две новые игры, одна из которых, вероятно, будет масштабным PvP, наследием из Halo Infinite.

Эта стратегия направлена на создание контента с большей стабильностью и финансовой эффективностью. Однако анонс новых игр по Halo пока далеко. Некоторые сотрудники разочарованы тем, что студия так и не превратилась в полноценный "дом Halo", но новый метод производства может освежить серию. Microsoft поддерживает эти изменения и надеется на их успех.

Примером подобного подхода является развитие серии Age of Empires, где студия-лидер World's Edge сотрудничает с внешними партнерами для различных проектов, таких как Age of Empires IV от Relic Entertainment и Age of Mythology: Retold от Forgotten Empires.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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