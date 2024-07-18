Последние новости об отмене The Sims 5: разработчики сфокусировались на обновлении для The Sims 4

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Отмена The Sims 5: что происходит с будущим популярной игры?

1:48
Видеоигры

Новая информация, появившаяся в Сети, указывает на то, что The Sims 5, известная также как Project Rene, возможно, была отменена. Теперь команда разработчиков сосредотачивает свои усилия на The Sims 4, создавая для нее новый контент. Последнее дополнение для игры, под названием Lovestruck, запланировано к выходу 25 июля.

Отмена The Sims 5: что происходит с будущим популярной игры?
Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Project Rene был впервые анонсирован на саммите "Behind the Sims" в 2022 году, где его представили как следующую часть популярной франшизы. С тех пор фанаты активно обсуждали, какие нововведения они хотели бы видеть в новой игре. В частности, Maxis планировали включить в неё открытый мир и даже показывали фрагменты игрового процесса.

Однако, в последнее время начали циркулировать слухи об отмене The Sims 5. Они впервые появились на сайте GamingLeaksandRumors, где утверждалось, что разработчики, ранее работавшие над продолжением франшизы, вернулись к работе над  обновлением The Sims 4. С тех пор в Интернете начали появляться скриншоты, подтверждающие, что ключевые члены команды, работавшей над The Sims 5, покинули проект.

Старший геймдизайнер Project Rene теперь сосредоточен на The Sims 4, а ведущий художник персонажей полностью покинул компанию EA. Скриншоты страниц LinkedIn подтверждают, что The Sims 5 помечена как отмененная.

На данный момент все эти сведения являются лишь предположениями, так как Electronic Arts официально не подтвердила отмену Project Rene. Однако это известие вызывает обеспокоенность у преданных фанатов франшизы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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