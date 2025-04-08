Всё уже открыто до нас, надо только покопаться в земле: лифты и забастовки были ещё в древности

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Археология — великая наука. И те, кто занимается ей, чаще всего копаются в земле, ища невесть что, а не компилируют в своих диссертациях известные уже тысячелетия научные труды человечества.

Фото: commons.wikimedia.org by Netelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скульптура Асклепия из собрания Эрмитажа

Именно благодаря археологии, которой как науке не более 300 лет, сегодня нам стали известны открытия, которые мы принимает за современные достижения. Ну что делать, чаще всего природные катаклизмы и войны заставляли человека открывать заново все то, что было открыто его предками за тысячелетия до него.

Первым птичьим фермам уже тысячи лет

Когда-то итальянская археологическая экспедиция, работая на раскопках острова Крит, нашла первые попытки книгопечатания. А это XV век до н. э. Это был кусок терракоты, на котором присутствовала выпуклая иероглифическая надпись в 240 строк. Квинтилиан в своих сочинениях писал, что его ровесники в детстве играли подвижными глиняными буквами, складывая слова. Цицерон говорил о буквах, отлитых в металле. А до Гутенберга и "Апостола" Ивана Федорова была ещё тысяча лет...

На римском форуме уже очень давно бегал лифт. Понятно, использовалась сила человека. Во времена Юлия Цезаря на нём поднимали на подиум Колизея гладиаторов и зверей. И только через тысячу с лишним лет лифт вновь "изобретут" в Иене. Надо ли говорить, что уже век назад в небоскребах без лифта нечего было делать? Даже Цезарю. Вот и строили пирамиды только для фараона. Правда, путь был в один конец

В просвещённой Европе позапрошлого века были озабочены искусственным выведением птицы. Не получалось. Зато в Египте времен фараонов это было поставлено на фабричное производство. Египтяне, предки нынешних коптов, делали специальные помещения из глины с кирпичными печами. Печь топили ежедневно 3-4 часа. Это при том, что и климат там не московский. Для яиц всегда поддерживалась определённая температура, для снижения температуры были вытяжные трубы. Понятно, термометров не было, всё было на глаз. Но птички вырастали и без наседки.

Сегодня много произвола в сфере строительства. То в Москве снесут дом с табличкой "охраняется государством", то пройдутся бульдозером по особняку боярина времён Иоанна Грозного. Да, кажется, всё грозились сделать какую-то полицию, то ли туристическую, то ли архитектурную. Но ничего нет. Успешно всё сносят.

Зато в Древнем Риме была создана служба, своя полиция, которая следила не только за ходом строительных работ, но и за ветхостью зданий, их исторической ценностью. Всё было регламентировано, и не только на бумаге. Ясно, что пришедшим потом европейским и азиатским вандалам это было в новинку. Кочевникам юрту и сломать не жалко.

Другое изобретение, которое весьма актуально и в наше время — вдруг диктофон подведёт. Речь идёт о стенографии. В I веке до н. э. тоже в Риме, и тоже в древнем, некий Тирон изобрел эту скоропись на латыни. Она так и называлась "тироновы письмена". Благодаря этим знакам до нас, например, дошли речи Цицерона.

Кстати, историки стенографии утверждают, что в и Египте существовала стенография. Это демотическое письмо с упрощённым написанием иероглифов. Стенографы знают, о чем идет речь. Сегодня, как и тысячи лет назад, этому надо учиться.

Забастовка и женский вопрос — где-то мы это уже слышали

Классовая борьба. Сегодня с этим сложно, она не актуальна и исторически не востребованна. Но свою зарплату и свои положенные радости человек защищал очень давно. В 311 году до н. э. в Риме забастовал цех музыкальных инструментов и соответственно музыканты. Понятно, рояли не делали, а наверное, какие-то свистульки и барабаны. Рабочий римский люд был недоволен, что устраиваемый для них в день праздника Зевса за счёт государства сытный пикничок с хорошим возлиянием в Капитолии отменили. В знак протеста они ушли в Тибур.

Но как без музыки совершать жертвоприношения? Власть пошла на хитрость. "Забастовщиков" напоили, уложили в телеги и вернули в Рим. Праздник состоялся. Гладиатора Спартака сложно было бы споить.

Дети прошлого играли в игры настоящего. Бегали, прыгали, искали друг друга в прятки. Куклам уже тысячи лет, как и другим игрушкам. Конечно, сегодня у ребёнка чаще всего перед носом мобильник, да и новые технологии, которые позволяют ему приблизиться к миру взрослых в куклах, цифровых играх. А надо ли это? Время детства у современного ребенка неуклонно сокращается. Так ли это, пусть в этом разбираются археологи будущего.

Женский вопрос само собой. Он никого не волновал в средние века, это ж рыцари, темный народ. Но вот в древние времена, когда северянами и не пахло, женское равноправие нередко поднималось среди передового человечества. То бишь греков и римлян. При императоре Гелиогабале в Риме уже существовал совет женщин.

Правда, судя по историческим запискам, дамам всё же отводилась второстепенная роль. К госуправлению они не допускались. Зато голосовали по вопросам, кто может ехать на лошади или на осле, кто в экипаже, кого должны были нести на носилках.

Вероятно, речь шла о женщинах и доходе матрон. Не каждая беднячка могла позволить себе и ослика. Ведь в совете обсуждались такие животрепещущие вопросы: кто мог украшать свои носилки мехами или обувь золотом и драгоценными камнями.

Но без женщин никуда. Посудите сами, чем озабочены наши нынешние дамы во власти. Хотя за тысячелетия человечество помнит и чтит многих цариц и императриц.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима. Как государство Римская империя включала большие территориальные владения вокруг Средиземного моря в Европе, Северной Африке и Западной Азии, управляемые императорами.



Це́зарь Марк Авре́лий Антони́н Пий Фе́ликс А́вгуст (лат. Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix Augustus; при рождении — Секст Ва́рий Ави́т Бассиа́н, лат. Sextus Varius Avitus Bassianus; в историографии — Гелиогаба́л, лат. Heliogabalus или Элагаба́л, лат. Elagabalus; 204, Эмесса / Рим — 11 марта 222, Рим) — римский император из династии Северов, правивший в 218—222 годах.



Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки.

