НАТО отстаёт: раскрыты детали уникального российского оружия

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1" Храм Василия Блаженного

Россия опережает НАТО в создании тяжёлых огнемётных систем. Об этом заявил Бекхан Оздоев — в индустриальный директор Ростеха. Его слова приводит Telegram-канал госкорпорации.

По словам Оздоева, это уникальное оружие.

"Есть примеры, когда применение этих систем позволяло нашим бойцам занимать позиции противника без единого выстрела", — отмечает он.

Такие системы, по его словам, дают России серьёзное преимущество на поле боя. И главное — ничего подобного на Западе нет. Ни в США, ни в Европе таких разработок нет, подчеркнул он.

Оздоев считает, что в этом сегменте Россия ушла далеко вперёд. И НАТО остаётся только её догонять.