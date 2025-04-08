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НАТО отстаёт: раскрыты детали уникального российского оружия

0:48
Правда ТВ
Храм Василия Блаженного
Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"
Храм Василия Блаженного

Россия опережает НАТО в создании тяжёлых огнемётных систем. Об этом заявил Бекхан Оздоев — в индустриальный директор Ростеха. Его слова приводит Telegram-канал госкорпорации.

По словам Оздоева, это уникальное оружие.

"Есть примеры, когда применение этих систем позволяло нашим бойцам занимать позиции противника без единого выстрела", — отмечает он.

Такие системы, по его словам, дают России серьёзное преимущество на поле боя. И главное — ничего подобного на Западе нет. Ни в США, ни в Европе таких разработок нет, подчеркнул он.

Оздоев считает, что в этом сегменте Россия ушла далеко вперёд. И НАТО остаётся только её догонять.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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