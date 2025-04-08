НАТО отстаёт: раскрыты детали уникального российского оружия

Россия опережает НАТО в создании тяжёлых огнемётных систем. Об этом заявил Бекхан Оздоев — в индустриальный директор Ростеха. Его слова приводит Telegram-канал госкорпорации.
По словам Оздоева, это уникальное оружие.
"Есть примеры, когда применение этих систем позволяло нашим бойцам занимать позиции противника без единого выстрела", — отмечает он.
Такие системы, по его словам, дают России серьёзное преимущество на поле боя. И главное — ничего подобного на Западе нет. Ни в США, ни в Европе таких разработок нет, подчеркнул он.
Оздоев считает, что в этом сегменте Россия ушла далеко вперёд. И НАТО остаётся только её догонять.
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