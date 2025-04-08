Невинная красавица, которая отнимает воду, урожай и покой на даче

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1:48
Садоводство

Берёза — дерево, которое многим кажется безобидным и даже уютным. Её любят за лёгкую листву, шорох на ветру и "пушистые” серёжки. Но посадить её рядом с домом — решение, которое может аукнуться через пару лет. Вот что важно знать, прежде чем брать лопату.

Берёза повислая KR 04
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Берёза повислая KR 04

1. Высасывает влагу из почвы

Берёза — настоящий "водохлёб”. Она тянет воду из земли в таких объёмах, что соседние растения начинают страдать от нехватки влаги. Газон, кусты и даже плодовые деревья рядом с ней быстро теряют тонус.

2. Сорная и мусорная культура

Это не преувеличение: берёза постоянно "мусорит” — серёжками, листьями, пыльцой и мелкими семенами. Участок превращается в зону вечной уборки. Для садовода — лишняя головная боль.

3. Опасна для аллергиков

Цветение берёзы — серьёзное испытание для людей с сезонной аллергией. Пыльца дерева легко разносится по участку, и если кто-то из домашних склонен к поллинозу, весна превратится в кошмар.

4. Приманка для вредителей

Свежие листья берёзы привлекают майских жуков. А их личинки потом с удовольствием поедают корни овощей и ягодных кустов, лишая сад урожая.

5. Угроза постройкам

С годами берёза наращивает мощную корневую систему. Её корни способны нарушить целостность фундамента, проломить отмостку и повредить водопровод или канализацию.

Если уж и сажать берёзу на участке, то не ближе 6 метров от дома и любых коммуникаций. Но в большинстве случаев — лучше выбрать другое дерево.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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