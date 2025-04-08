Диана Анкудинова раскрыла правду о шоу Малахова: что её шокировало до глубины души

Диана Анкудинова приняла участие в шоу Андрея Малахова "Песни от всей души", не ожидая, что съёмки обернутся для неё переживаниями и стрессом.
Анкудинова рассказала, что начало съёмок было очень хорошим: все были настроены искренне и по-доброму, однако позже оказалось, что редактора программы решили сделать выпуск более скандальным. Диана была в шоке из-за того, что о ней начали рассказывать неправду, однако она не нашла в себе силы как-то этому противостоять.
"Главной героиней стала неблагополучная дама из окружения женщины, которая меня родила. Эта персона выдавала подробности о моём детстве, которые были сплошным враньём. Наверное, редакторам стало скучно слушать хорошие песни и искренне улыбаться гостям. Захотелось немного желтизны, и для этого выбрали меня. Вы спросите, почему я не ушла? Честно скажу, была в шоке, растерялась…" — призналась Анкудинова в социальных сетях.
Диа́на Дми́триевна Анкуди́нова (род. 31 мая 2003, Арсеньев, Приморский край, Россия) — российская певица, автор-исполнитель.
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