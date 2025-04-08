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Диана Анкудинова раскрыла правду о шоу Малахова: что её шокировало до глубины души

1:04
Шоу-бизнес

Диана Анкудинова приняла участие в шоу Андрея Малахова "Песни от всей души", не ожидая, что съёмки обернутся для неё переживаниями и стрессом.

Диана Анкудинова
Фото: commons.wikimedia.org by Morevstas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диана Анкудинова

Анкудинова рассказала, что начало съёмок было очень хорошим: все были настроены искренне и по-доброму, однако позже оказалось, что редактора программы решили сделать выпуск более скандальным. Диана была в шоке из-за того, что о ней начали рассказывать неправду, однако она не нашла в себе силы как-то этому противостоять.

"Главной героиней стала неблагополучная дама из окружения женщины, которая меня родила. Эта персона выдавала подробности о моём детстве, которые были сплошным враньём. Наверное, редакторам стало скучно слушать хорошие песни и искренне улыбаться гостям. Захотелось немного желтизны, и для этого выбрали меня. Вы спросите, почему я не ушла? Честно скажу, была в шоке, растерялась…" — призналась Анкудинова в социальных сетях.

Уточнения

Диа́на Дми́триевна Анкуди́нова (род. 31 мая 2003, Арсеньев, Приморский край, Россия) — российская певица, автор-исполнитель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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