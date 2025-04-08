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Цветут как сумасшедшие: что льют под лилии те, у кого всегда идеальная клумба

1:49
Садоводство

Лилии — настоящие королевы сада, но и аппетиты у них царские. Пышное цветение и крупные бутоны — не магия, а результат грамотного ухода. Весна — идеальное время, чтобы заложить основу их летней роскоши. Главное — не опоздать с подкормкой.

Лилии
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилии

Почему весенняя подкормка — обязательна

Уже в мае лилии вырастают до 10 см, а почва прогревается до комфортных 6-7 °C. Именно в этот период растения начинают активно тянуть из земли всё, что найдут. Если питательных веществ не хватает — бутоны будут редкими, а цветение — вялым.

Чем подкормить лилии в начале сезона

Лучшая весенняя подпитка для лилий — органические или азотные удобрения:

  • Куриный помёт. Сначала готовят концентрат: 50% воды + 50% помёта, настаивают 2 дня. Перед внесением разводят в пропорции 1:10, выливая по 1 литру под каждый куст.

  • Аммиачная селитра или нитроаммофоска. Раствор готовят из 1 столовой ложки на 10 литров воды - норма также по литру на растение.

Через 10 дней можно провести повторную подкормку, снова используя азотный раствор. Это даст растениям дополнительный толчок к росту и укреплению.

Не забываем про почву

Лилии ценят не только питание, но и комфортные условия. Им необходим рыхлый, воздухопроницаемый грунт. Поэтому весной стоит разрыхлить почву вокруг растений и присыпать её слоем песка - это поможет удержать влагу и улучшить корневое дыхание.

Потратив чуть больше времени в мае, летом вы получите клумбу, на которую будут заглядываться даже прохожие.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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