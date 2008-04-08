Станичный учитель г. Розенберг обратил свое просвещенное внимание на водочную терминологию… — писала газета Московский листок 8 апреля 1902 года

"Московский листок", 8 апреля (26 марта) 1902 года. Водочная терминология.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 8 апреля

"Станичный учитель г. Розенберг обратил свое просвещенное внимание на водочную терминологию, и напечатал в "Куб. Обл. Вед." длинный ряд эпитетов, которыми русские люди уснащают пьянство.

Вот, например, сколько терминов имеется для обозначения слова "выпить": "Выпить. Дербануть. Запрокинуть. Куликнуть. Качнуть. Кувыркнуть. Окунуть душу. Окатить душу. Опрокинуть. Посмотреть откуда у рюмки ноги растут. Пропустить малую. Резануть. Раздавить шельму (рюмку). Свиснуть. Сокрушить. Скрыть. Стрельнуть. Ахнуть. Дернуть, Убить муху. Промочить пасть. Чебурахнуть. Чихнуть в хвост. Хватить чорта за уши. Тяпнуть. Кашлянуть". Обращаем внимание г. Розенберга еще на один термин, пущенный в обращение покойным Шевченкой — "мочить морду" ".

"Новое время", 8 апреля (26 марта) 1908 года.

"Тифлис. Сегодня торжественно справляется юбилей наместника кавказского графа Воронцова-Дашкова. В полдень, после обедни в дворцовой церкви фельдъегерь передал графу Высочайший рескрипт. В залах дворца состоялся прием многочисленных депутаций. Свыше тысячи представителей городских и общественных учреждений благотворительных, учебных и иных обществ принесли приветствия, подчеркивая в речах прямодушный характер и гуманное, благожелательное отношение графа, в качестве наместника, ко всем народностям края. Депутация л.-в. Гусарского полк поднесла почетную саблю; то же сделало и грузинское дворянство. В числе депутаций представлены: министерство Двора, удельное ведомство, главное управление коннозаводства и Красный Крест. Поздравления принесли также представители иностранных колоний и местные консулы.

Юбиляр избран почетным гражданином гор. Эривани. Во всех городах края открыты школы и учреждены стипендии имени графа. Представители армянских церковных, благотворительных и просветительных учреждений поднесли наместнику рукописное Евангелие и постановили поместить в зале епархиального дома портреты графа и его супруги. Восторженно принят предложенный юбиляром за завтраком тост за Государя Императора. Кругом дворца весь день толпилось несметное множество народа".

"Труд", №82 (3428), 8 апреля 1932 года. О значении и задачах Бюро жалоб. М. Калинин.

"Привлечение трудящихся масс к борьбе с бюрократизмом, волокитой и другими недостатками в работе советского аппарата является одной из важнейших форм участия рабочих и всех трудящихся нашей страны в строительстве и управлении государством. И с этой точки зрения проводимый ЦКК ВКП(б)-НКРКИ пятидневник, посвященный укреплению Бюро Жалоб, даст возможность еще глубже внедрить в сознание масс высказанные т. Сталиным мысли о том, как нужно в новой обстановке но-новому работать, по-новому руководить…"

"Московский университет", №21-22 (985-986), 8 апреля 1949 года. Нина Бородавина. Б. Панкин.

"Когда Нине Бородавиной, студентке III курса философского факультета МГУ, предложили прочитать на одном из заводов Москвы лекцию о советском патриотизме и национальной гордости, она с гордостью согласилась, так понятна, близка и дорога была для нее эта тема. И действительно, жизнь Нины может служить замечательным примером того, как чувство советского патриотизма органически сливается со всей духовной жизнью нашей молодежи, становится основной движущей силой на ее пути.

…Вот Нина — маленькая школьница в красном галстуке. География раскрывает перед ней необ'ятные просторы Родины, на уроках литературы она знакомится с произведениями великих русских писателей и поэтов. На сборах пионерской дружины ей рассказывают о Великой Октябрьской социалистической революции, о сталинских пятилетках. С увлечением изучает девочка Сталинскую Конституцию…

С детства Нина полюбила общественную работу. Она делает доклады на самые различные темы, выступает на читательских конференциях, пишет статьи в стенную газету. Еще в школе она впервые познакомилась с основами марксизма-ленинизма. С волнением брала в руки томики сочинений Ленина. В школе Нина вступила в комсомол, работала в комитете ВЛКСМ. И все время она стремилась быть в самой гуще жизни коллектива. Так уже в юности личное стало для Нины общественным, а общественное — личным. Самые ее сокровенные мечты всегда были связаны с желанием работать для народа, для Родины.

Десятый класс Нина окончила с золотой медалью. Она поступила на философский факультет Московского университета. Сейчас она — студентка III курса. Много передумано, пережито за эти три студенческих года. Это время показало ей всю важность изучаемых ею наук. Умение по-марксистски подойти к каждому вопросу помогло студентке блестяще построить свою работу агитатора. Уже три избирательных кампании работает Нина среди рабочих Московских заводов, и они всегда встречают ее с большой радостью… "

"Литературная газета", №43 (4939), 8 апреля 1965 года. Вопиющее беззаконие. Леонид Соболев.

"Я снова пытаюсь по возможности хладнокровно разобраться в происходящем, но каждый раз передо мной встает все тот же вопрос: как могла дойти цивилизованная страна до решения применить против мирных граждан Вьетнама, женщин, детей и стариков отравляющие вещества?

Невозможно понять, как руководители Соединенных Штатов могли разрешить своим не в меру ретивым воякам бросить против небольшого народа, защищающего свою свободу и независимость, реактивные самолеты, авиабомбы, напалм, газы.

По совести говоря, мне как флотскому офицеру просто стыдно за людей в военной форме, сражающихся против вьетнамских патриотов. Стыд и жгучее возмущение — вот чувства, волнующие меня, как и миллионы людей во всем мире.

Не пора ли Соединенным Штатам, украсившим свой парадный вход статуей Свободы, положить конец этому чудовищному преступлению?"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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