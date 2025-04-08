Трамваи СССР, которые до сих пор ездят: ТОП-5 городов, где гремит ностальгия

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Советский трамвай до сих пор активно используется во многих городах России и бывшего СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Падалкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвай № 3384

Особенно примечательна история самого массового советского трамвайного вагона КТМ-5, который до сих пор можно встретить на улицах многих городов.

Итак, вот ТОП-5 городов с советским трамваем.

1. Екатеринбург — музей на ходу

Здесь до сих пор ездят модернизированные КТМ-5, а также ретро-трамваи по заказу.

Есть исторический маршрут на старом вагоне

Проводят тематические экскурсии

Часто снимают в кино.

Идеальный город, чтобы прокатиться по детским воспоминаниям.

2. Санкт-Петербург — столица трамвайной культуры

Когда-то — трамвайная столица СССР, и многое сохранилось.

Ездят вагоны ЛМ-68М и ЛВС-86

Есть трамвайный музей на Васильевском острове

Регулярно выходят на линию "юбилейные" трамваи.

Здесь трамвай — не просто транспорт, а культурное наследие.

3. Нижний Новгород

Один из немногих городов, где всё ещё можно встретить старые Татры T3, пусть и после капремонта.

Трамвай здесь — важная часть городской жизни

В депо хранятся и обслуживаются ветераны 70-х годов

Часто работают в центре.

4. Калининград — чешская ностальгия на берегу Балтики

Город, где трамваи Татра T6B5 всё ещё на линии.

Узкие улочки, старинные фасады и чешские трамваи — идеальное сочетание

Часто туристы специально выбирают трамвай для прогулки.

5. Таганрог — трамвайный ренессанс

Пока в других городах закрывают рельсы, здесь обновляют парк — но и старые вагоны всё ещё на маршрутах.

КТМ-5 и их модификации встречаются до сих пор

Есть план сохранить часть ретротехники.

Сейчас эти трамваи постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются современными моделями, но в некоторых городах они всё ещё остаются важной частью транспортной системы.