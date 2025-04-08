Трамваи СССР, которые до сих пор ездят: ТОП-5 городов, где гремит ностальгия

Советский трамвай до сих пор активно используется во многих городах России и бывшего СССР.
Особенно примечательна история самого массового советского трамвайного вагона КТМ-5, который до сих пор можно встретить на улицах многих городов.
Итак, вот ТОП-5 городов с советским трамваем.
1. Екатеринбург — музей на ходу
Здесь до сих пор ездят модернизированные КТМ-5, а также ретро-трамваи по заказу.
Идеальный город, чтобы прокатиться по детским воспоминаниям.
2. Санкт-Петербург — столица трамвайной культуры
Когда-то — трамвайная столица СССР, и многое сохранилось.
Здесь трамвай — не просто транспорт, а культурное наследие.
3. Нижний Новгород
Один из немногих городов, где всё ещё можно встретить старые Татры T3, пусть и после капремонта.
4. Калининград — чешская ностальгия на берегу Балтики
Город, где трамваи Татра T6B5 всё ещё на линии.
5. Таганрог — трамвайный ренессанс
Пока в других городах закрывают рельсы, здесь обновляют парк — но и старые вагоны всё ещё на маршрутах.
Сейчас эти трамваи постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются современными моделями, но в некоторых городах они всё ещё остаются важной частью транспортной системы.
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