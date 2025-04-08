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Трамваи СССР, которые до сих пор ездят: ТОП-5 городов, где гремит ностальгия

2:11
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Советский трамвай до сих пор активно используется во многих городах России и бывшего СССР.

Трамвай № 3384
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Падалкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай № 3384

Особенно примечательна история самого массового советского трамвайного вагона КТМ-5, который до сих пор можно встретить на улицах многих городов.

Итак, вот ТОП-5 городов с советским трамваем.

1. Екатеринбург — музей на ходу

Здесь до сих пор ездят модернизированные КТМ-5, а также ретро-трамваи по заказу.

  • Есть исторический маршрут на старом вагоне
  • Проводят тематические экскурсии
  • Часто снимают в кино.

Идеальный город, чтобы прокатиться по детским воспоминаниям.

2. Санкт-Петербург — столица трамвайной культуры

Когда-то — трамвайная столица СССР, и многое сохранилось.

  • Ездят вагоны ЛМ-68М и ЛВС-86
  • Есть трамвайный музей на Васильевском острове
  • Регулярно выходят на линию "юбилейные" трамваи.

Здесь трамвай — не просто транспорт, а культурное наследие.

 

3. Нижний Новгород

Один из немногих городов, где всё ещё можно встретить старые Татры T3, пусть и после капремонта.

  • Трамвай здесь — важная часть городской жизни
  • В депо хранятся и обслуживаются ветераны 70-х годов
  • Часто работают в центре.

4. Калининград — чешская ностальгия на берегу Балтики

Город, где трамваи Татра T6B5 всё ещё на линии.

  • Узкие улочки, старинные фасады и чешские трамваи — идеальное сочетание
  • Часто туристы специально выбирают трамвай для прогулки.

5. Таганрог — трамвайный ренессанс

Пока в других городах закрывают рельсы, здесь обновляют парк — но и старые вагоны всё ещё на маршрутах.

  • КТМ-5 и их модификации встречаются до сих пор
  • Есть план сохранить часть ретротехники.

Сейчас эти трамваи постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются современными моделями, но в некоторых городах они всё ещё остаются важной частью транспортной системы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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