Абрикосы своими руками: как вырастить дерево с нуля и без затрат

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы редко выращивают абрикосы из косточек, считая это занятием ненадёжным. А зря! Такое дерево будет не хуже покупного, сохранит сортовые качества, даст вкусные плоды и обойдётся совершенно бесплатно. Главное — следовать проверенной схеме.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосы

Шаг 1. Стратификация — главный этап

Прежде чем высаживать косточку, её нужно подготовить. Для этого проводят стратификацию — выдерживают косточку в холоде, чтобы пробудить росток. Лучше всего хранить её в контейнере с влажным песком в холодильнике или на прохладной веранде. Важно следить за уровнем влаги — песок не должен пересыхать.

Если стратификацию пропустить, росток может так и не появиться.

Шаг 2. Подготовка к посадке

После выдержки на холоде косточку можно сажать прямо в сад — но не торопитесь. Зимой её могут повредить мыши, поэтому надёжнее прорастить её сначала в контейнере или вазоне. Так вы сможете контролировать процесс и защитить росток.

Хотите посадить абрикос весной? Просто продолжайте хранить стратифицированную косточку в холодильнике до нужного момента.

Шаг 3. Подстрахуйтесь

Всегда подготавливайте несколько косточек, а не одну. Даже при всех усилиях не каждая даст росток — это нормально. Лучше подстраховаться и увеличить шансы на успех.

Шаг 4. Учитывайте климат

Абрикосы — теплолюбивые деревья. Уточните, подходит ли выбранный сорт для вашего региона. Некоторые из них не переносят морозов и могут не прижиться в суровых условиях.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.

