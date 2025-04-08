Секрет Алёны Блин: блогерша мечтает о ребёнке от Прохора Шаляпина, но есть одно но

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Блин рассказала в "Шоу Воли", что ей очень симпатичен Прохор Шаляпин. Она интересуется его жизнью и следит за всеми новостями о нём.

Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ножки младенца

Алёна призналась, что была бы не против родить ребёнка от Прохора, и это было бы возможно, учитывая, что певец пытался подогреть слухи об их романе, однако есть одно серьёзное препятствие: по мнению Алёны, она не подходит Шаляпину по возрасту.

"Он тут выложил, где он якобы со мной отдыхает, понимаешь. Я ему сказала: "Слушай, я слишком молода для твоих забав. Дай я настоюсь". <…> Через 20 лет, кстати, от него можно родить, он симпатичный", — высказалась блогерша.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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