Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти хитрости помогут сделать пасхальные куличи полезнее: 4 способа снизить калорийность
Омега, магний, витамин D — волшебство или модный самообман
Рубленые, а не перекрученные: котлеты, которые удивят сочностью
Успейте сделать: самые стильные тренды педикюра, о которых вы не знали
Новая угроза отпуску? Загадочное вещество нашли на российских пляжах
Представитель МВД предупреждает: мошенники меняют одну букву, чтобы обмануть туристов
Как готовят кофе те, у кого он всегда вкусный: минус три привычки
Как после 65 лет выглядеть на 35? Секрет от королевы фитнес-бикини
Когда москвичам ждать весну: тепло скоро вернётся в столицу

Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане

1:42
Авто

В это трудно поверить, но команда из США представила полноценный роторный двигатель, который умещается в ладони. По размеру он — как смартфон, но его мощность впечатляет. Речь идёт о проекте X Mini от компании LiquidPiston.

Роторный двигатель
Фото: commons.wikimedia.org by Softeis at German Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Роторный двигатель

Мал да удал

X Mini — это инновационный двигатель объёмом всего 70 куб. см, весом около 1,8 кг. Несмотря на компактность, он выдаёт до 3 лошадиных сил, а в перспективе — до 5. Инженеры также работают над тем, чтобы сделать мотор ещё легче — до 1,3 кг. То есть речь идёт о миниатюрном устройстве, которое при этом способно обеспечивать работу транспорта или техники.

Где можно использовать

Компания рассчитывает, что их детище будет востребовано в самых разных сферах — от картингов и мотопедов до аварийных генераторов и газонокосилок. Потенциал огромен: технология позволяет масштабировать мощность таких двигателей вплоть до 1000 л. с.

Кто стоит за разработкой

Проектом управляют отец и сын — Николай и Александр Школьники. Они основали LiquidPiston ещё в 2003 году. Работа над X Mini заняла восемь лет, а в 2015 году их проект получил поддержку Министерства обороны США в виде гранта на 1 миллион долларов.

Теперь X Mini ждёт внедрения в реальную технику и, возможно, станет основой для совершенно нового подхода к мобильной и компактной энергетике. Судя по всему, это лишь начало.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Авиация
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации? Аудио 
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Садоводство, цветоводство
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
Заморозки и похолодания нарушили торговлю этой тёплой страны
Паспорт не выдали? Вот 5 распространенных причин, о которых вы не догадывались
Мужчина закрутил роман с надзирательницей тюрьмы и сбежал: разгорелся скандал
Гости ахнут от вашего торта: хитрость, которую скрывали от нас всё детство
Самый высотный автомобильный мост закончили строить
Начни весну с йоги! Вот как эта практика преобразит тело и жизнь
Белка дома — мило или безумно? Что нужно знать до покупки
Спасение от сальных корней: способ, который работает с первого раза
Кот атакует диван? Не спешите в груминг — сначала прочитайте это
Искали мигрантов, а задержали насильника: этого преступника искали 13 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.