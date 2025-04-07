Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане

В это трудно поверить, но команда из США представила полноценный роторный двигатель, который умещается в ладони. По размеру он — как смартфон, но его мощность впечатляет. Речь идёт о проекте X Mini от компании LiquidPiston.
X Mini — это инновационный двигатель объёмом всего 70 куб. см, весом около 1,8 кг. Несмотря на компактность, он выдаёт до 3 лошадиных сил, а в перспективе — до 5. Инженеры также работают над тем, чтобы сделать мотор ещё легче — до 1,3 кг. То есть речь идёт о миниатюрном устройстве, которое при этом способно обеспечивать работу транспорта или техники.
Компания рассчитывает, что их детище будет востребовано в самых разных сферах — от картингов и мотопедов до аварийных генераторов и газонокосилок. Потенциал огромен: технология позволяет масштабировать мощность таких двигателей вплоть до 1000 л. с.
Проектом управляют отец и сын — Николай и Александр Школьники. Они основали LiquidPiston ещё в 2003 году. Работа над X Mini заняла восемь лет, а в 2015 году их проект получил поддержку Министерства обороны США в виде гранта на 1 миллион долларов.
Теперь X Mini ждёт внедрения в реальную технику и, возможно, станет основой для совершенно нового подхода к мобильной и компактной энергетике. Судя по всему, это лишь начало.
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