Простой кекс с вареным сгущенным молоком: пеките два — первый съедается, пока второй остывает

Если вы любите конфеты "Коровка", то этот кекс станет для вас настоящим открытием. Нежный, ароматный, с насыщенным карамельно-молочным вкусом — этот кекс с орехами и изюмом станет любимым десертом. Благодаря вареной сгущёнке и орехам он получается влажным, мягким, с особенным вкусом. Попробуйте, и этот кекс съедается за считанные минуты!
Мука — 150 г
Молоко сгущенное вареное — 370 г
Орехи грецкие (ядра) — 90 г
Изюм — 60 г
Молоко — 70 мл
Сахар — 40 г
Яйца — 4 шт.
Разрыхлитель — 15 г
Масло сливочное — 20 г
Заливаем изюм теплой (около 60°С) водой на 15 минут, чтобы он распарился и стал мягким. После этого сливаем воду и обсушиваем изюм на бумажном полотенце.
В миску разбиваем яйца и взбиваем их миксером или венчиком до легкости и однородности.
Взбитым яйцам добавляем 270 г вареной сгущенки и продолжаем взбивать ещё 3-4 минуты до полного растворения сгущенки.
Просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар и перемешиваем до однородности.
Орехи слегка обжариваем на сухой сковороде (2-3 минуты), чтобы раскрыть их аромат. Затем измельчаем их в крупную крошку, оставив 1 ст. л. для украшения.
В тесто добавляем орехи и изюм, тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Смазываем форму для кекса (у меня 10х20 см) маслом и застилаем бумагой для выпечки. Силиконовую форму можно не застилать. Вливаем тесто в форму.
Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой: если она выходит сухой, кекс готов.
В небольшую кастрюлю наливаем молоко и добавляем оставшуюся сгущенку (100 г). Нагреваем, не доводя до кипения, помешиваем, пока сгущенка не растворится полностью.
Готовый кекс вынимаем из духовки, делаем деревянной палочкой или вилкой большое количество проколов по всей поверхности горячего кекса.
Прямо в форме заливаем кекс молочным соусом, распределяя его равномерно. Сверху посыпаем оставшимися орехами.
Оставляем кекс остывать на 1 час, чтобы он пропитался соусом и стал ещё вкуснее.
После того как кекс полностью остынет, достаем его из формы и наслаждаемся! Этот кекс отлично подойдет к чаю или кофе.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?