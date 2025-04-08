Простой кекс с вареным сгущенным молоком: пеките два — первый съедается, пока второй остывает

Если вы любите конфеты "Коровка", то этот кекс станет для вас настоящим открытием. Нежный, ароматный, с насыщенным карамельно-молочным вкусом — этот кекс с орехами и изюмом станет любимым десертом. Благодаря вареной сгущёнке и орехам он получается влажным, мягким, с особенным вкусом. Попробуйте, и этот кекс съедается за считанные минуты!

Фото: flickr.com by Ginny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Овсяный кекс с бананом

Продукты для кекса

Мука — 150 г

Молоко сгущенное вареное — 370 г

Орехи грецкие (ядра) — 90 г

Изюм — 60 г

Молоко — 70 мл

Сахар — 40 г

Яйца — 4 шт.

Разрыхлитель — 15 г

Масло сливочное — 20 г

Пошаговый процесс приготовления кекса "Коровка"

1. Подготовка изюма

Заливаем изюм теплой (около 60°С) водой на 15 минут, чтобы он распарился и стал мягким. После этого сливаем воду и обсушиваем изюм на бумажном полотенце.

2. Взбиваем яйца

В миску разбиваем яйца и взбиваем их миксером или венчиком до легкости и однородности.

3. Добавляем сгущенное молоко

Взбитым яйцам добавляем 270 г вареной сгущенки и продолжаем взбивать ещё 3-4 минуты до полного растворения сгущенки.

4. Смешиваем сухие ингредиенты

Просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар и перемешиваем до однородности.

5. Обжариваем орехи

Орехи слегка обжариваем на сухой сковороде (2-3 минуты), чтобы раскрыть их аромат. Затем измельчаем их в крупную крошку, оставив 1 ст. л. для украшения.

6. Смешиваем тесто

В тесто добавляем орехи и изюм, тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

7. Готовим форму

Смазываем форму для кекса (у меня 10х20 см) маслом и застилаем бумагой для выпечки. Силиконовую форму можно не застилать. Вливаем тесто в форму.

8. Выпекаем кекс

Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой: если она выходит сухой, кекс готов.

9. Готовим соус

В небольшую кастрюлю наливаем молоко и добавляем оставшуюся сгущенку (100 г). Нагреваем, не доводя до кипения, помешиваем, пока сгущенка не растворится полностью.

10. Прокалываем кекс

Готовый кекс вынимаем из духовки, делаем деревянной палочкой или вилкой большое количество проколов по всей поверхности горячего кекса.

11. Заливаем соусом

Прямо в форме заливаем кекс молочным соусом, распределяя его равномерно. Сверху посыпаем оставшимися орехами.

12. Оставляем остывать

Оставляем кекс остывать на 1 час, чтобы он пропитался соусом и стал ещё вкуснее.

13. Подаем

После того как кекс полностью остынет, достаем его из формы и наслаждаемся! Этот кекс отлично подойдет к чаю или кофе.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

