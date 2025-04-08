Город-призрак вернулся из небытия — и теперь у учёных серьёзные вопросы к истории

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Во время строительных работ в провинции Фуцзянь, на юге Китая, рабочие случайно раскрыли кусочек великой истории. Под слоем земли оказался древний город, возраст которого — около 3 000 лет. Археологи уже назвали это место уникальным: оно могло быть ключевым пунктом раннего этапа Морского Шелкового пути.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город в пустыне

Бронзовый век с выходом к морю

Среди находок — бронзовые сосуды, керамика с необычными узорами, остатки укреплений и даже жилые постройки. Всё это говорит о высоком уровне развития. Удивительно, но следов сельского хозяйства почти не обнаружено — зато ясно, что жители города активно торговали. Вероятно, они специализировались на обработке бронзы и обмене товаров по морю.

"Этот город был ориентирован на мир, а не только на себя", — отмечают исследователи.

Новый кусок древнего пазла

Находка особенно ценна тем, что проливает свет на ранее малоизученный период истории Южного Китая. До сих пор считалось, что в этом регионе в то время не существовало крупных городов. Открытие меняет общую картину: здесь явно была развита система международной торговли задолго до появления официальных маршрутов Шёлкового пути.

"Кажется, мы нашли не просто город, а узловую точку древнего мира", — комментируют археологи.

Когда история сама выходит на поверхность

Это открытие — напоминание, что под ногами могут скрываться целые цивилизации. И каждый строительный проект способен обернуться археологической сенсацией.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том чис­лен­нос­ти на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, эко­но­мического, ис­то­рического и культурного значения.

