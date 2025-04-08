Город-призрак вернулся из небытия — и теперь у учёных серьёзные вопросы к истории

Во время строительных работ в провинции Фуцзянь, на юге Китая, рабочие случайно раскрыли кусочек великой истории. Под слоем земли оказался древний город, возраст которого — около 3 000 лет. Археологи уже назвали это место уникальным: оно могло быть ключевым пунктом раннего этапа Морского Шелкового пути.
Среди находок — бронзовые сосуды, керамика с необычными узорами, остатки укреплений и даже жилые постройки. Всё это говорит о высоком уровне развития. Удивительно, но следов сельского хозяйства почти не обнаружено — зато ясно, что жители города активно торговали. Вероятно, они специализировались на обработке бронзы и обмене товаров по морю.
"Этот город был ориентирован на мир, а не только на себя", — отмечают исследователи.
Находка особенно ценна тем, что проливает свет на ранее малоизученный период истории Южного Китая. До сих пор считалось, что в этом регионе в то время не существовало крупных городов. Открытие меняет общую картину: здесь явно была развита система международной торговли задолго до появления официальных маршрутов Шёлкового пути.
"Кажется, мы нашли не просто город, а узловую точку древнего мира", — комментируют археологи.
Это открытие — напоминание, что под ногами могут скрываться целые цивилизации. И каждый строительный проект способен обернуться археологической сенсацией.
Го́род — населённый пункт, имеющий соответствующий статус с учётом численности населения, характера занятий его жителей, географического, экономического, исторического и культурного значения.
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