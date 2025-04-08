Ты заплатил, а тебя лишили прав — новая схема обмана после ДТП

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Небольшое ДТП — пара царапин, нервные взгляды, и… "давай без оформления". Знакомо? Многие водители пытаются уладить такие ситуации на месте — лишь бы не ждать инспекторов и не терять полдня. Но именно это решение может превратиться в ловушку, после которой вы не только останетесь без денег, но и рискуете лишиться водительских прав.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону

Почему оформление обязательно

Инспектор ГАИ в интервью с журналистами объяснил: даже если всё кажется простым, оформлять любое ДТП — необходимо. В противном случае вы можете попасть в руки мошенников. Схема работает просто: сначала виновник предлагает "решить на месте" и отдаёт деньги, а затем — обращается в полицию. А вы, как бы это ни звучало, автоматически становитесь нарушителем, покинувшим место аварии.

Штраф? Нет. Лишение прав

По закону за оставление места ДТП предусмотрено не административное наказание, а лишение прав — от года до полутора. И не важно, был ли нанесён серьёзный ущерб или просто поцарапали бампер. Главное — факт побега с места происшествия, который легко подстроить.

А ещё - деньги могут "уплыть"

Невозможно на глаз точно оценить ущерб. Пострадавший может "накрутить" сумму, а потом заявить в страховую, где потребуют документы. Оформления нет — и вы снова виноваты. Да, можно оформить расписку, где указать компенсацию и детали происшествия, но тогда страховую выплату вы не получите вообще.

Запомните: не оформляя ДТП — вы отдаёте себя в руки чужих решений.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

