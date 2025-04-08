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Съёмная квартира обрела уют — и без единого гвоздя

2:03
Недвижимость

Съёмная квартира с чужим интерьером — ещё не приговор. Даже если владелец жилья категорически против переделок, можно легко добавить уюта и характера без ремонта. Главное — включить креативность и немного продумать пространство.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Начните с пространства

Первыми в бой — шкафы, полки и стойки. Громоздкую мебель можно попробовать заменить на лёгкие, модульные конструкции. Открытые стеллажи, мобильные вешалки и компактные тумбы легко собрать, разобрать и перевезти.

Если совсем нет места, обсудите с хозяином возможность убрать что-то лишнее. А если компромисс невозможен — сделайте перестановку и освежите обстановку.

Простое зонирование

Когда всё смешано — работать, отдыхать и расслабляться сложно. Зонирование решит проблему: ширмы, занавеси или световые акценты помогут.

Например, торшер у кровати создаёт уют в спальной зоне, а настольная лампа — рабочую атмосферу. Цветные детали — пледы, постеры, корзины — визуально разделяют пространство и добавляют настроения.

Мягкие детали — мощный инструмент

Новый плед, подушки, ковёр или яркая скатерть способны преобразить комнату в считанные минуты. Главное — не бойтесь миксовать текстуры и оттенки. А когда надоест — замените.

Живые акценты

Комнатные растения придают интерьеру жизнь. Даже один фикус или суккулент меняет восприятие квартиры. А если посадить цветы в необычные горшки, будет ещё интереснее.

Если интерьер "из прошлого" — обыграйте его

Советская мебель, массивные люстры, антикварные серванты? Попробуйте сыграть на этом. Узнайте, какие стили были популярны в ту эпоху, и вплетите их в современный образ. Мудборд вам в помощь — получится уникальное пространство с историей и вашим характером.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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