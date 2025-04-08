Домашняя косметика из холодильника: 10 продуктов, которые работают не хуже салонных средств

Баночки, тюбики и флаконы — наш привычный арсенал в уходе за собой. Но что, если часть бьюти-средств уже давно ждет своего часа… в кухонном шкафу? Натуральные продукты из супермаркета — это не только вкусно, но и крайне полезно для кожи и волос. Рассказываем, что стоит взять на заметку и как использовать.
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Девушка с маской на лице
Авокадо — суперувлажнение
Богатый жирами и витамином A, помогает клеткам кожи обновляться.
Разомни в пюре, добавь ложку сливок и яичный желток — получишь маску для увлажнения и снятия воспалений.
Оливковое масло — питание и блеск
Источник витаминов A и E, идеален для сухой кожи и повреждённых волос.
Нанеси на корни и кончики как маску — волосы скажут "спасибо".
Мёд — антисептик и антиоксидант
Содержит целый набор витаминов и минералов.
Добавь в маску для лица или волос — и кожа станет мягкой, а волосы — гладкими.
Огурец — лёгкость и свежесть
На 95% состоит из воды и витаминов группы B.
Протри ломтиком лицо, используй тертую мякоть под глаза — для свежего взгляда и тонуса.
Сахар — идеальный скраб
Очищает от ороговевших клеток и придаёт коже гладкость.
Смешай с маслом — и натуральный скраб готов! Отлично работает даже на губах.
Вишня — натуральный лифтинг
Богата антиоксидантами, защищает кожу от фотостарения.
Сделай быструю маску — просто разомни ягоды. Главное, не держи долго — может окрасить.