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Домашняя косметика из холодильника: 10 продуктов, которые работают не хуже салонных средств

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Баночки, тюбики и флаконы — наш привычный арсенал в уходе за собой. Но что, если часть бьюти-средств уже давно ждет своего часа… в кухонном шкафу? Натуральные продукты из супермаркета — это не только вкусно, но и крайне полезно для кожи и волос. Рассказываем, что стоит взять на заметку и как использовать.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Авокадо — суперувлажнение

  • Богатый жирами и витамином A, помогает клеткам кожи обновляться.
  • Разомни в пюре, добавь ложку сливок и яичный желток — получишь маску для увлажнения и снятия воспалений.

Оливковое масло — питание и блеск

  • Источник витаминов A и E, идеален для сухой кожи и повреждённых волос.
  • Нанеси на корни и кончики как маску — волосы скажут "спасибо".

Мёд — антисептик и антиоксидант

  • Содержит целый набор витаминов и минералов.
  • Добавь в маску для лица или волос — и кожа станет мягкой, а волосы — гладкими.

Огурец — лёгкость и свежесть

  • На 95% состоит из воды и витаминов группы B.
  • Протри ломтиком лицо, используй тертую мякоть под глаза — для свежего взгляда и тонуса.

Сахар — идеальный скраб

  • Очищает от ороговевших клеток и придаёт коже гладкость.
  • Смешай с маслом — и натуральный скраб готов! Отлично работает даже на губах.

Вишня — натуральный лифтинг

  • Богата антиоксидантами, защищает кожу от фотостарения.
  • Сделай быструю маску — просто разомни ягоды. Главное, не держи долго — может окрасить.

Папайя — для обновления кожи

  • Энзим папаин мягко отшелушивает, снимает воспаления.
  • Используй только на коже: для волос не подходит — разрушает кератин.

Лимон — натуральный осветлитель

  • Помогает бороться с пигментацией и отшелушивает.
  • Подойдёт для кожи на локтях и коленях, а также — для осветления волос.

Зелёный чай — анти-эйдж эффект

  • Снимает раздражение, уменьшает воспаления, освежает.
  • Завари, остуди, протри лицо или заморозь — и получишь идеальные кубики бодрости.

Яичный белок — упругость и сияние

  • Увлажняет и подтягивает кожу, укрепляет волосы.
  • Отлично работает в масках для жирной кожи и в уходе за ломкими прядями.

Бонус: Всегда делай тест на аллергию перед первым применением. Натуральное ≠ гипоаллергенно.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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