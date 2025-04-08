Не стареем, а крепнем! 5 самых лучших упражнений для мужчин после 30 лет

Фитнес-эксперт Роджер Такахаши поделился своим мнением о самой эффективной тренировке для мужчин старше 30 лет.
Важнейшими упражнениями для этой категории являются подтягивания, жим лёжа, становая тяга, приседания со штангой и жим над головой.
Особое внимание стоит уделить последнему упражнению, так как оно активно включает в работу квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, икры, пресс и мышцы нижней части спины.
Такахаши также отметил, что после 30 лет тренировки должны быть ориентированы на все тело, включать силовые упражнения и кардио, при этом сеансы должны длиться более 20 минут и проводиться два-три раза в неделю, пишет журнал Men Today.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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