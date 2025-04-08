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Не стареем, а крепнем! 5 самых лучших упражнений для мужчин после 30 лет

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Спорт

Фитнес-эксперт Роджер Такахаши поделился своим мнением о самой эффективной тренировке для мужчин старше 30 лет.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Важнейшими упражнениями для этой категории являются подтягивания, жим лёжа, становая тяга, приседания со штангой и жим над головой.

Особое внимание стоит уделить последнему упражнению, так как оно активно включает в работу квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, икры, пресс и мышцы нижней части спины.

Такахаши также отметил, что после 30 лет тренировки должны быть ориентированы на все тело, включать силовые упражнения и кардио, при этом сеансы должны длиться более 20 минут и проводиться два-три раза в неделю, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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