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Потолок съедает уют: что висит над головой и портит даже дорогой интерьер

Недвижимость

Вы сменили обои, подобрали мебель, повесили постеры, а интерьер всё равно кажется чужим, как комната в мебельном салоне? Проблема может быть выше — буквально. Часто недостающий уют прячется в самой незаметной зоне — на потолке.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Пятая стена, которую все игнорируют

Потолок — это не техническая деталь, а полноценная часть дизайна. Когда его оставляют пустым и белым, даже стильная комната кажется "недоделанной". А ведь достаточно пары штрихов, чтобы всё изменилось.

  • Один цвет со стенами: мягко "опускает" высоту и создаёт эффект капсулы — особенно уютно в спальне или кабинете.

  • Молдинги: простые рейки по периметру придают потолку дорогой, архитектурный вид.

  • Фактурная штукатурка: рельеф, который играет со светом, создаёт ощущение глубины даже в маленькой комнате.

Враг уюта — глянец

Глянцевые потолки отражают свет, дробят пространство и утомляют глаза. Визуальный шум мешает расслабиться. Матовая поверхность, напротив, делает обстановку мягкой и цельной, особенно в помещениях с несколькими источниками света.

Потолок как арт-объект

Смелым стоит попробовать:

  • Градиент: небесный эффект от голубого центра к светлым краям.

  • Тонкие узоры: волны, мазки, геометрия — визуально добавляют "воздуха".

  • Тёмные цвета: серый или синий визуально уводят взгляд вверх и расширяют комнату.

Мелочи, которые работают

  • Плинтусы: не обязаны быть белыми. В цвет пола — зрительно "поднимают" стены, в тон мебели — добавляют структуру.

  • Подсветка: LED-лента за карнизом создаёт эффект парения, точечные светильники делают потолок "живым".

  • Чистота: паутина, пыль и желтизна в углах портят весь эффект. Иногда тряпка — мощнее ремонта.

Уточнения

Потоло́к - нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху. Потолок может быть непосредственно нижней частью перекрытия или покрытия, либо подвесным — образованным особыми конструктивными элементами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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