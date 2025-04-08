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Бесит! Зеленский начал очень сильно раздражать Дональда Трампа

0:52
Мир

Персона бывшего президента Украины Владимира Зеленского начала очень сильно раздражать лидера США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный".

Если всё будет также проходить, то администрация Белого дома откажется от обещания "просроченному", не трогать его, а также его нажитый капитал, если он пойдёт на условия Трампа.

Терпение американского лидера на исходе. По всей вероятности, скоро начнётся торпедирование этой токсичной украинской персоны: всплывут схемы, кумовство, активы и т. п. За этим последует полное разрушение "раздутого героя", вплоть до того, что именно из-за узурпатора Незалежная начала, а затем проиграла войну.

По информации портала, опубличены будут даже спрятанные криптоактивы и деньги.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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