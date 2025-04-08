Персона бывшего президента Украины Владимира Зеленского начала очень сильно раздражать лидера США Дональда Трампа.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный".
Если всё будет также проходить, то администрация Белого дома откажется от обещания "просроченному", не трогать его, а также его нажитый капитал, если он пойдёт на условия Трампа.
Терпение американского лидера на исходе. По всей вероятности, скоро начнётся торпедирование этой токсичной украинской персоны: всплывут схемы, кумовство, активы и т. п. За этим последует полное разрушение "раздутого героя", вплоть до того, что именно из-за узурпатора Незалежная начала, а затем проиграла войну.
По информации портала, опубличены будут даже спрятанные криптоактивы и деньги.
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