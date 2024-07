Геймеры с нетерпением ждут GTA VI: какие еще игры в топе ожиданий

GTA VI возглавляет список самых ожидаемых игр по данным IGN Playlist

1:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Аналитики изучили данные трекера бэклога и игровой активности IGN Playlist, определив самые ожидаемые игры среди геймеров. Лидером списка стала Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, что не стало неожиданностью. Второе место заняла Star Wars Outlaws, а третье — Hades II, ожидаемый полноценный релиз которого вызывает большой интерес.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

Также в топ-10 попали Marvel's Wolverine от Insomniac Games, ремейк Silent Hill 2, Indiana Jones and the Great Circle и Black Myth: Wukong. Среди игр, анонсированных в июне, самой ожидаемой стала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, представленная на последней Nintendo Direct.

Кроме того, анализ показал, какие игры геймеры планируют начать проходить, но пока не смогли найти время: Fallout 4, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 возглавили этот список.