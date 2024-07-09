Этот ПК выбирают геймеры на Steam — узнайте почему

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Что выбирают пользователи Steam: комплектующие для ПК летом 2024

1:59
Видеоигры

Процесс сборки компьютера упрощается, если опираться на предпочтения пользователей Steam. Анализируя актуальный рейтинг комплектующих на лето 2024 года, мы видим, что GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой. Среди процессоров предпочтения отдаются шестиядерным моделям Intel, с частотой около 2.5 ГГц, например, Core i5-12400F — не самый новый, но до сих пор весьма конкурентоспособный.

Что выбирают пользователи Steam: комплектующие для ПК летом 2024
Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository

Такой комплект обычно дополняют 16 ГБ оперативной памяти и используют для игр в разрешении 1920x1080 пикселей. Теперь давайте узнаем, что можно приобрести на российском рынке, исходя из этих данных.

Конфигурация предложенного компьютера выглядит следующим образом:

  • Процессор: Intel Core i5-12400F OEM — 12 300 рублей
  • Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4 — 9500 рублей
  • Видеокарта: Palit Dual GeForce RTX 3060 12 GB — 32 000 рублей
  • Оперативная память: Patriot Viper Elite II 2x8 GB DDR4 2666 MHz — 4300 рублей
  • SSD: GeIL P4L 1 Tb — 6700 рублей
  • Кулер для CPU: ID-COOLING FROZN A410 — 2400 рублей
  • Корпус: 1STPLAYER TRILOBITE T7-P — 4700 рублей
  • Блок питания: 650W Chieftec PowerUp — 8000 рублей
    Итоговая стоимость составляет 79 900 рублей.


Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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