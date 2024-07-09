Этот ПК выбирают геймеры на Steam — узнайте почему

Процесс сборки компьютера упрощается, если опираться на предпочтения пользователей Steam. Анализируя актуальный рейтинг комплектующих на лето 2024 года, мы видим, что GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой. Среди процессоров предпочтения отдаются шестиядерным моделям Intel, с частотой около 2.5 ГГц, например, Core i5-12400F — не самый новый, но до сих пор весьма конкурентоспособный.
Такой комплект обычно дополняют 16 ГБ оперативной памяти и используют для игр в разрешении 1920x1080 пикселей. Теперь давайте узнаем, что можно приобрести на российском рынке, исходя из этих данных.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.