Этот ПК выбирают геймеры на Steam — узнайте почему

Процесс сборки компьютера упрощается, если опираться на предпочтения пользователей Steam. Анализируя актуальный рейтинг комплектующих на лето 2024 года, мы видим, что GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой. Среди процессоров предпочтения отдаются шестиядерным моделям Intel, с частотой около 2.5 ГГц, например, Core i5-12400F — не самый новый, но до сих пор весьма конкурентоспособный.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository