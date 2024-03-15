Команда моддеров Revolution Team из России порадуют игроков ремейком GTA Vice City на базе GTA IV

Revolution Team преображает классику: GTA Vice City в стиле Grand Theft Auto IV

0:43 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Группа моддеров Revolution Team из России выпустила свежий видеоролик, посвященный переработке GTA Vice City на движке Grand Theft Auto IV. В ролике представлена начальная кат-сцена, воссозданная с использованием инструментов четвертой части серии.

Фото: flickr.com by Chris Isherwood is licensed under CC BY-SA 2.0

Revolution Team занимается разработкой обширной модификации для GTA IV уже более четырех лет. Проект, известный как GTA Vice City Nextgen Edition, обещает предоставить возможность пройти всю игру, используя возможности движка четвертой части.

Моддеры уже успешно перенесли карту, модели персонажей и транспорт, и теперь активно работают над скриптами для миссий. Дата релиза мода пока остается неизвестной.