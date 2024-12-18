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Хотите быть сильной и здоровой после 50? Избегайте этих трёх фатальных ошибок в тренировках

1:20
Спорт

Силовые тренировки — ключевой компонент поддержания активности и физической формы после 50 лет. Однако часто допускаемые ошибки могут не только замедлить прогресс, но и привести к травмам.

Пилатес
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пилатес

Директор по образованию BlazePod Майкл Каммингс с более чем 25-летним опытом, рассказал об этих ошибках и объяснил, как их избежать.

1. С возрастом суставы и мышцы нуждаются в более тщательной подготовке и восстановлении. По мнению Каммингса, отсутствие качественной разминки и заминки может вызвать растяжения и увеличить риск травм.

2. Многие люди стремятся поднимать такой же вес, как в молодости, что часто приводит к травмам. Каммингс подчёркивает важность отказа от чрезмерных амбиций на старте.

Он рекомендует начинать с лёгких весов и постепенно их увеличивать, фокусируясь на технике выполнения базовых и сложных движений, пишет Eat This, Not That.

3. Для ощутимых результатов важна регулярность. Каммингс напоминает, что силовые тренировки требуют дисциплины и долгосрочного подхода. Он советует заниматься минимум 2-3 раза в неделю и следить за прогрессом, чтобы поддерживать мотивацию. 

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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