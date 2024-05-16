Словно пушинки: устраняем боль в кистях рук с помощью упражнений

Устраняем боль в кистях рук: лучшие упражнения

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Современный образ жизни, связанный с постоянным использованием гаджетов и проведением времени за компьютером, часто приводит к болям в кистях рук. Для уменьшения дискомфорта и предотвращения развития болезней необходимо регулярно выполнять специальные упражнения.

Комплекс упражнений для кистей и лучезапястного сустава. Кузяков С.Н.

Одним из эффективных упражнений является растяжка рук и запястий. Для этого необходимо сесть на стул, вытянуть руки перед собой, сцепить пальцы и медленно повернуть ладони в направлении тела. Удерживайте эту позу несколько секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение несколько раз.

Также полезно делать круговые движения кистями рук по часовой и против часовой стрелки, чтобы улучшить кровообращение и снять напряжение. Не забывайте делать перерывы в работе за компьютером и выполнять упражнения для рук регулярно, чтобы сохранить здоровье и избежать болевых ощущений в кистях.