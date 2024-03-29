Фетисов призвал жёстко объявить МОК об условиях России: возвращение под флагом и гимном

Чемпион ОИ Фетисов назвал Томаса Баха "слабеньким фехтовальщиком" и "слабым президентом МОК"

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил недовольство по поводу решений Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из России и Украины на Олимпийских играх.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Фетисов раскритиковал президента МОК Томаса Баха за его утверждение о возможном бойкоте со стороны России и Украины, которого, по словам главы МОК, удалось избежать, тем самым подвергая сомнению нейтралитет комитета.

Фетисов выразил мнение, что олимпийское движение должно быть неполитизированным, и обвинил Томаса Баха в слабости и недостатке чёткого плана действий.

Олимпийский чемпион призвал не поддаваться на уловки МОК и жестко требовать возврата участия россиян под своим флагом и гимном.

"Нужно игнорировать их повестки и жестко объявить о наших условиях: возвращение под флагом и гимном. Слабенький оказался фехтовальщик в прошлом. Очень слабый президент МОК. Ничего другого, кроме страусиной политики, от него ожидать не приходится", — сказал Фетисов в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе вызвало разочарование и недовольство в спортивном сообществе. Хотя спортсмены получили возможность участвовать, но лишены права представлять свои страны на церемониях открытия и закрытия Игр. Это решение было принято МОК в связи с политическим влиянием на олимпийское движение.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.