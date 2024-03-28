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Журова объяснила, почему с объявлением состава российских участников ОИ-2024 нужно подождать до последнего дня

Чемпионка ОИ Журова предложила назвать состав российских участников Олимпиады-2024 "в последний день"

1:33
Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала своё мнение о необходимости подождать как можно дольше, прежде чем объявлять о составе российских участников Олимпийских игр 2024 года.

Чемпионка ОИ Журова предложила назвать состав российских участников Олимпиады-2024 "в последний день"
Фото: Соцсети Светланы Журовой

Депутат предложила отложить это решение до последнего дня, когда спортсмены должны будут заявить свое участие в Олимпиаде. Журова утверждает, что спортсмены могут внести новые условия, которые могут повлиять на их решение принять участие.

"Я считаю, что нужно подождать максимально долго, до последнего дня, когда спортсмены должны будут заявиться на Олимпиаду. Потому что они могут придумать ещё какие-то условия, от которых спортсмены могут отказаться", — сказала Журова в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Политик отметила, что до сих пор ни один спортсмен не заявил о своём участии, и Международный олимпийский комитет (МОК) не опубликовал список участников. Поэтому Журова призывает не поддаваться игре по правилам, навязанным МОК, и внимательно следить за всеми последующими обновлениями и новостями.

Предварительно глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев объявил, что российские лучники отказались от участия в квалификационных соревнованиях перед Олимпийскими играми 2024 года. Вследствие этого, хотя исполком федерации одобрил их участие в статусе нейтральных спортсменов, сами спортсмены приняли решение не принимать участие в отборочных соревнованиях.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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