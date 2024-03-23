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Светлана Журова заявила, что МОК может придумать новые критерии допуска российских атлетов на Игры в Париже

Светлана Журова: МОК делает всё, чтобы заставить Россию бойкотировать ОИ-2024

0:57
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) может придумать новые критерии допуска российских атлетов на Игры в Париже. МОК сделает всё, чтобы россияне бойкотировали эти соревнования. Таким мнением поделилась с ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Светлана Журова: МОК делает всё, чтобы заставить Россию бойкотировать ОИ-2024
Фото: Соцсети Светланы Журовой

После первого дня работы исполкома МОК стало понятно, что наших атлетов не допустят к параду спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. А вопрос их участия в церемонии закрытия ещё не решили. Если российские или белорусские спортсмены завоюют золото, их наградят под специально созданную музыку без слов.

"Они пойдут по пути, когда в истории Олимпийских игр не останется чемпионов из России. Как будто бы сотрут из истории, мол, их никто не обязывает писать, что такие люди были", — отметила Журова.

Чемпионка заявила, что МОК так делает, чтобы россияне сами отказались ехать во Францию.

Спорт и бойкот | Олимпиада 2024 | МОК зовет Россию под нейтральный флаг
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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