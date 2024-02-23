Александр Сарнавский в турнире Fight Nights попытается отобрать пояс у Магомеда Сулумова

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Александр Сарнавский в турнире Fight Nights 123 сойдётся с действующим чемпионом Магомедом Сулумовым

0:47
Спорт

Сегодня, 23 февраля на live Арене пройдёт интереснейший турнир Fight Night 123, где чемпиону в лёгком весе Магомеду Сулумову в октагоне предстоит первая защита своего титула.

Александр Сарнавский в турнире Fight Nights 123 сойдётся с действующим чемпионом Магомедом Сулумовым
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

В главном бою вечера он будет отстаивать свой титул с легендой российского MMA Александром Сарнавским.

Также в этот вечер пройдёт уникальный поединок между двумя звёздами медиафутбола — Сибсканой и Райзеном. Катализатором невероятного интереса к этому бою послужит их продолжительный конфликт, который сегодня завершится в "клетке".

Ожидаем невероятное зрелище, крутые нокауты и мощную порцию адреналина.

А накануне прогнозы на турнир дал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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