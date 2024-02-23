Александр Сарнавский в турнире Fight Nights попытается отобрать пояс у Магомеда Сулумова

Сегодня, 23 февраля на live Арене пройдёт интереснейший турнир Fight Night 123, где чемпиону в лёгком весе Магомеду Сулумову в октагоне предстоит первая защита своего титула.
В главном бою вечера он будет отстаивать свой титул с легендой российского MMA Александром Сарнавским.
Также в этот вечер пройдёт уникальный поединок между двумя звёздами медиафутбола — Сибсканой и Райзеном. Катализатором невероятного интереса к этому бою послужит их продолжительный конфликт, который сегодня завершится в "клетке".
Ожидаем невероятное зрелище, крутые нокауты и мощную порцию адреналина.
А накануне прогнозы на турнир дал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.
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