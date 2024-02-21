В Москве состоится Второй конгресс Международного движения русофилов

В Москве пройдёт Второй конгресс Движения русофилов и Форум по многополярности

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В Москве с 26 по 27 февраля пройдёт Второй конгресс Международного движения русофилов, а также Форум по многополярности.

Фото: Википедия

Мероприятия объединят интеллектуалов со всей планеты, не побоявшихся сказать о необходимости многополярности мира и взаимном уважении.

Приедут участники из стран Европы, Азии, Африки, Латинской и Северной Америки. На площадке примут участие глава МИД России Сергей Лавров, официальный представитель ведомства Мария Захарова и многие другие авторитетные со всего мира. Приглашён на форум и глава РФ Владимир Путин.

Движение русофилов создано в 2023 году, но оно уже смогло объединить людей всех континентов. Международное движение решительно осуждает развязанную русофобскую кампанию, борясь за защиту и продвижение русского присутствия в современном мире, пишет "Царьград".

Подтвердили своё участие на Конгрессе ведущий эксперт Компартии КНР по международным отношениям Чанг Вэйвэй, владелец крупнейшего интернет-агентства КНР guancha. cn. Эрик Ли, внук Шарля де Голля, продолжатель его идей Пьер де Голль, крупнейший специалист по исламской традиции, потомок древнейшего рода, принцесса Виттория Аллиата де Виллафранка.