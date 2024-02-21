В Москве с 26 по 27 февраля пройдёт Второй конгресс Международного движения русофилов, а также Форум по многополярности.
Мероприятия объединят интеллектуалов со всей планеты, не побоявшихся сказать о необходимости многополярности мира и взаимном уважении.
Приедут участники из стран Европы, Азии, Африки, Латинской и Северной Америки. На площадке примут участие глава МИД России Сергей Лавров, официальный представитель ведомства Мария Захарова и многие другие авторитетные со всего мира. Приглашён на форум и глава РФ Владимир Путин.
Движение русофилов создано в 2023 году, но оно уже смогло объединить людей всех континентов. Международное движение решительно осуждает развязанную русофобскую кампанию, борясь за защиту и продвижение русского присутствия в современном мире, пишет "Царьград".
Подтвердили своё участие на Конгрессе ведущий эксперт Компартии КНР по международным отношениям Чанг Вэйвэй, владелец крупнейшего интернет-агентства КНР guancha. cn. Эрик Ли, внук Шарля де Голля, продолжатель его идей Пьер де Голль, крупнейший специалист по исламской традиции, потомок древнейшего рода, принцесса Виттория Аллиата де Виллафранка.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.