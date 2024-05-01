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Растяжка, которая поможет вам справиться с утренней болью в суставах

Растяжка, которая поможет унять боль в суставах

5:01
Спорт

После сна в неподвижном положении ваши суставы могут чувствовать себя особенно напряженными, как только сработает утренний будильник. Однако, потратив всего 10 — 15 минут на движение перед утренней рутиной, по крайней мере, три раза в неделю, можно облегчить боль в суставах.

Растяжка, которая поможет унять боль в суставах
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксцентрическая активная растяжка ладоней.

  • Начните в положении на столе на полу, расположив запястья под плечами, а колени под бедрами. Смотрите в пол немного перед собой, чтобы сохранить нейтральное положение шеи. Разведите пальцы рук настолько, насколько вам удобно.
  • Оторвите ладони от пола так, чтобы соприкасались только кончики пальцев, прижимая их к земле. Сокращая мышцы пальцев на внутренней стороне кистей, медленно опустите остальные руки на пол.
  • Медленно отрывайте ладони от пола, продолжая до тех пор, пока в землю не упрутся только кончики пальцев. Чем дальше вы наклоняетесь вперед над руками, тем сложнее будет выполнять растяжку.
  • Сделайте 20 повторений.

Массаж для запястья.

  • Сядьте на пол, скрестив ноги, с высоким позвоночником. Опустите плечи вниз и отведите их назад.
  • Вытяните правую руку перед собой на уровне плеча, ладонью к потолку.
  • Слегка сожмите левую руку в кулак, затем возьмитесь левой рукой за предплечье чуть ниже запястья, чтобы обеспечить устойчивость.
  • Медленно и контролируемо вращайте правое запястье против часовой стрелки, рисуя кулаком небольшой круг.
  • Сделайте паузу, затем измените направление.
  • Затем повторите с раскрытой рукой. Используйте каждый миллиметр диапазона движений, который доступен вам и не вызывает боли. Не забывайте продолжать дышать.
  • Выполните упражнение 5 — 10 раз, а после перейдите на другую сторону и сделайте еще 5 — 10 повторов.

Активная растяжка подколенного сухожилия до активной растяжки сгибателей бедра.

  • Начните с выпада на коленях, поставив левую ногу на пол перед собой, а правое колено согните под углом 90 градусов на одной линии с левым бедром. Ваше правое колено упирается в землю прямо под правым бедром и согнуто под углом 90 градусов, правая голень опирается на пол позади вас.
  • Наклонитесь вперед бедрами и положите обе руки на пол с внутренней стороны левой стопы. Упираясь левой пяткой и руками в пол, отведите бедра назад настолько, насколько это удобно, чтобы максимально растянуть подколенные сухожилия.
  • Затем напрягите мышцы подколенного сухожилия, упираясь левой пяткой в землю. Удерживайте это сокращение в течение 20 секунд.
  • Оторвите руки от пола, опустите остальную часть левой ноги обратно на землю и вернитесь в исходное положение для выпада на коленях. Опустите руки по бокам.
  • Сохраняя высокий позвоночник и глядя вперед, выставляйте левое колено вперед настолько, насколько это удобно, следя за тем, чтобы левая пятка не отрывалась от пола. Вы должны почувствовать растяжение сгибателей бедра.
  • Затем напрягите сгибатели бедра на 20 секунд, вытягивая правое бедро вперед, как будто вы пытаетесь протащить его по коврику (хотя оно не должно двигаться).
  • Повторите упражнение в обратном порядке, чтобы вернуться в изначальное положение. Следите за дыханием.
  • Сделайте 3 повторения, затем переключитесь на другую сторону и сделайте еще 3 повторения.

Растяжка при болях в тазобедренном суставе.

  • Начните в положении на столе на полу, расположив запястья под плечами, а колени под бедрами. Смотрите в пол немного перед собой, чтобы сохранить нейтральное положение шеи. Возьмитесь за пол, чтобы задействовать предплечья и туловище.
  • Оторвите левое колено от пола, затем медленно подтяните его к груди, насколько это удобно.
  • Сохраняя согнутое левое колено, медленно вытяните левую ногу в левую сторону и поднимите к потолку, насколько это удобно.
  • Держа левую ногу поднятой, медленно вращайте левое колено, направляя пятку к потолку.
  • Затем отведите левое колено назад, пока оно не окажется на одной линии с левым бедром, одновременно подтягивая левую пятку к потолку.
  • Сохраняйте сгибание в левом колене.
  • Медленно опускайте левое колено к полу, пока оно не окажется под левым бедром, затем выполните движение в обратном направлении.
  • Используйте каждый доступный вам миллиметр диапазона движений без боли. Не забывайте продолжать дышать.
  • Сделайте 5 — 10 повторений, затем переключитесь на другую сторону и сделайте еще 5 — 10 повторений.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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