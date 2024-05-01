Растяжка, которая поможет вам справиться с утренней болью в суставах

Растяжка, которая поможет унять боль в суставах

5:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

После сна в неподвижном положении ваши суставы могут чувствовать себя особенно напряженными, как только сработает утренний будильник. Однако, потратив всего 10 — 15 минут на движение перед утренней рутиной, по крайней мере, три раза в неделю, можно облегчить боль в суставах.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксцентрическая активная растяжка ладоней.

Начните в положении на столе на полу, расположив запястья под плечами, а колени под бедрами. Смотрите в пол немного перед собой, чтобы сохранить нейтральное положение шеи. Разведите пальцы рук настолько, насколько вам удобно.

Оторвите ладони от пола так, чтобы соприкасались только кончики пальцев, прижимая их к земле. Сокращая мышцы пальцев на внутренней стороне кистей, медленно опустите остальные руки на пол.

Медленно отрывайте ладони от пола, продолжая до тех пор, пока в землю не упрутся только кончики пальцев. Чем дальше вы наклоняетесь вперед над руками, тем сложнее будет выполнять растяжку.

Сделайте 20 повторений.

Массаж для запястья.

Сядьте на пол, скрестив ноги, с высоким позвоночником. Опустите плечи вниз и отведите их назад.

Вытяните правую руку перед собой на уровне плеча, ладонью к потолку.

Слегка сожмите левую руку в кулак, затем возьмитесь левой рукой за предплечье чуть ниже запястья, чтобы обеспечить устойчивость.

Медленно и контролируемо вращайте правое запястье против часовой стрелки, рисуя кулаком небольшой круг.

Сделайте паузу, затем измените направление.

Затем повторите с раскрытой рукой. Используйте каждый миллиметр диапазона движений, который доступен вам и не вызывает боли. Не забывайте продолжать дышать.

Выполните упражнение 5 — 10 раз, а после перейдите на другую сторону и сделайте еще 5 — 10 повторов.

Активная растяжка подколенного сухожилия до активной растяжки сгибателей бедра.

Начните с выпада на коленях, поставив левую ногу на пол перед собой, а правое колено согните под углом 90 градусов на одной линии с левым бедром. Ваше правое колено упирается в землю прямо под правым бедром и согнуто под углом 90 градусов, правая голень опирается на пол позади вас.

Наклонитесь вперед бедрами и положите обе руки на пол с внутренней стороны левой стопы. Упираясь левой пяткой и руками в пол, отведите бедра назад настолько, насколько это удобно, чтобы максимально растянуть подколенные сухожилия.

Затем напрягите мышцы подколенного сухожилия, упираясь левой пяткой в землю. Удерживайте это сокращение в течение 20 секунд.

Оторвите руки от пола, опустите остальную часть левой ноги обратно на землю и вернитесь в исходное положение для выпада на коленях. Опустите руки по бокам.

Сохраняя высокий позвоночник и глядя вперед, выставляйте левое колено вперед настолько, насколько это удобно, следя за тем, чтобы левая пятка не отрывалась от пола. Вы должны почувствовать растяжение сгибателей бедра.

Затем напрягите сгибатели бедра на 20 секунд, вытягивая правое бедро вперед, как будто вы пытаетесь протащить его по коврику (хотя оно не должно двигаться).

Повторите упражнение в обратном порядке, чтобы вернуться в изначальное положение. Следите за дыханием.

Сделайте 3 повторения, затем переключитесь на другую сторону и сделайте еще 3 повторения.

Растяжка при болях в тазобедренном суставе.

Начните в положении на столе на полу, расположив запястья под плечами, а колени под бедрами. Смотрите в пол немного перед собой, чтобы сохранить нейтральное положение шеи. Возьмитесь за пол, чтобы задействовать предплечья и туловище.

Оторвите левое колено от пола, затем медленно подтяните его к груди, насколько это удобно.

Сохраняя согнутое левое колено, медленно вытяните левую ногу в левую сторону и поднимите к потолку, насколько это удобно.

Держа левую ногу поднятой, медленно вращайте левое колено, направляя пятку к потолку.

Затем отведите левое колено назад, пока оно не окажется на одной линии с левым бедром, одновременно подтягивая левую пятку к потолку.

Сохраняйте сгибание в левом колене.

Медленно опускайте левое колено к полу, пока оно не окажется под левым бедром, затем выполните движение в обратном направлении.

Используйте каждый доступный вам миллиметр диапазона движений без боли. Не забывайте продолжать дышать.

Сделайте 5 — 10 повторений, затем переключитесь на другую сторону и сделайте еще 5 — 10 повторений.