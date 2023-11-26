В Госдуме усомнились в преданности футболистов, финансово не помогающих армии РФ

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев высказал критику в адрес футболистов за их нежелание поддерживать российскую армию финансово. Он заметил отсутствие примеров того, чтобы футболисты выделяли часть своей высокой зарплаты на нужды вооруженных сил.

Фото: РФС

Журавлев отметил, что даже известные футбольные ветераны, хотя часто пользуются государственной поддержкой, не проявляют готовности вкладываться в защиту страны, которая способствовала их спортивному росту и поддерживала их карьеры. Он выразил недоумение по поводу того, почему футбольная община не высказывает поддержку государству в такие сложные моменты.

"Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?" — передают слова Журавлева РИА Новости.

В пример российские футболисты могут взять чемпиона России 2003 года Андрея Соломатина, который присоединился к добровольческому подразделению "Эспаньола".

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

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