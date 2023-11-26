Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев высказал критику в адрес футболистов за их нежелание поддерживать российскую армию финансово. Он заметил отсутствие примеров того, чтобы футболисты выделяли часть своей высокой зарплаты на нужды вооруженных сил.
Журавлев отметил, что даже известные футбольные ветераны, хотя часто пользуются государственной поддержкой, не проявляют готовности вкладываться в защиту страны, которая способствовала их спортивному росту и поддерживала их карьеры. Он выразил недоумение по поводу того, почему футбольная община не высказывает поддержку государству в такие сложные моменты.
"Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?" — передают слова Журавлева РИА Новости.
В пример российские футболисты могут взять чемпиона России 2003 года Андрея Соломатина, который присоединился к добровольческому подразделению "Эспаньола".
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.