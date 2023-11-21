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Экс-футболист сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры

1:26
Спорт » Командные виды

Бывший футболист ЦСКА и сборной России 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры.

Экс-футболист сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры
Фото: Фото: www.lamia1964.gr

Последние месяцы Дзагоев провел в Греции, играя за клуб "Ламию", куда перешёл в конце сентября 2023 года.

Однако, имея на руках контракт до конца лета 2024 года, Дзагоев вышел на поле всего два раза. Дали о себе знать старые травмы, и спортсмен принял волевое решение завершить карьеру в профессиональном футболе.

"Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за "Ламию" всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия", — рассказал Алан Дзагоев официальному сайту греческого клуба.

Футболист признался, что из-за травм ему "тяжело как морально, так и физически", и ему предлагали продолжить выступать за "Ламию". Но футболист больше решил не выходить на поле.

Дзагоев выступал за московский клуб ЦСКА с 2008 по 2022 год, проведя почти 400 матчей, в которых забил 77 мячей в ворота соперников.

За сборную России футболист выступал с 2008 года, представляя страну в 59 играх, забив девять голов.

Самые крутые голы Алана Дзагоева за ЦСКА
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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