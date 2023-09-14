Футболистов молодёжного "Реала" задержали за распространение интимного видео

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трое футболистов из молодежной команды "Реал Мадрид" были задержаны по обвинению в распространении интимного видео с несовершеннолетней, сообщает издание Mundo Deportivo.

Фото: Openverse

По данным источника, двое из задержанных игроков выступали за "Кастилью", в то время как третий был частью состава "Реал Мадрид C". Игрок из третьей команды "Реала" считается главным подозреваемым в этом деле. "Реал" подтвердил, что футболисты предоставили необходимые показания, и обещал принять соответствующие меры.

Известно, что эти видеоматериалы появились в мессенджере WhatsApp, и после этого мать 16-летней девушки, фигурирующей на видео, обратилась в полицию. На данный момент полиция Лас-Пальмас расследует происшествие.

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