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"Феррари" пожертвует 1 млн евро людям, пострадавшим от наводнения в Италии

0:42
Спорт

Итальянская команда "Ferrari" пожертвует 1 млн евро/86 млн рублей сообществам, пострадавшим от наводнения в Имоле. Журналист Джулиано Дучиесса поделился этой информацией в социальных сетях.

"Феррари" пожертвует 1 млн евро людям, пострадавшим от наводнения в Италии
Фото: https:// wallup .net/2003-ferrari-f2003-ga-654-f-1-formula-race-racing/

Гонка в Имоле должна была состояться с 19 по 21 мая, но из-за сильных дождей часть паддоков автодрома была затоплена. Позже появились сообщения, что гонка может быть перенесена на 4-6 августа. Стикки Даммани, президент Автомобильного клуба Италии, заявил, что маловероятно, что Гран-при Эмилия-Романья состоится в этом году.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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