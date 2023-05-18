"Феррари" пожертвует 1 млн евро людям, пострадавшим от наводнения в Италии

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Итальянская команда "Ferrari" пожертвует 1 млн евро/86 млн рублей сообществам, пострадавшим от наводнения в Имоле. Журналист Джулиано Дучиесса поделился этой информацией в социальных сетях.

Фото: https:// wallup .net/2003-ferrari-f2003-ga-654-f-1-formula-race-racing/

Гонка в Имоле должна была состояться с 19 по 21 мая, но из-за сильных дождей часть паддоков автодрома была затоплена. Позже появились сообщения, что гонка может быть перенесена на 4-6 августа. Стикки Даммани, президент Автомобильного клуба Италии, заявил, что маловероятно, что Гран-при Эмилия-Романья состоится в этом году.

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