Свищев: Россия должна вернуться на ОИ со своим национальным флагом

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что участие российских атлетов на Олимпийских играх — 2024 в Париже возможно, однако для этого нужно приложить немало усилий.

В данный момент международные организации обсуждают, допускать ли спортсменов из России к участию на Олимпийских играх, однако Свищев уверен, что не стоит ждать, пока международные организации приняли это решение, пишет Газета.Ru.

"Я считаю, что нам нужно не ждать, необходимо работать, продолжать и Минспорту, и Олимпийскому комитету России, и федерациям в ежедневном режиме работать со своими коллегами за границей. Потому что если мы будем сидеть сложа руки и ждать, что нас внесут в рай, могу сказать, что такого не будет. Надо постоянно работать, разговаривать, договариваться. Потому что без этого наших спортсменов никто не вернёт", — сказал Свищев.

Парламентарий уверен, что если РФ будет просто ждать и не предпринимать никаких действий по возвращению своих спортсменов на международную арену, противники будут только рады. Чтобы что-то изменить, нужно каждый день вести переговоры.

Свищев уверен, что у российских спортсменов есть все шансы не просто вернуться, а возобновить своё участие под национальным флагом и гимном. Парламентарий подчеркнул, что МОК вообще не уполномочен решать вопросы, касающиеся международного флага.

"В том числе, конечно, необходимо возвращать флаг и гимн. У нас два года была дисквалификация — но это было решение CAS, и мы его исполняли, хотя и не признавали. Сейчас никакого решения нет. Исполком МОК принял решение — но я не видел, чтобы у исполкома были полномочия решать судьбу национального флага", — добавил Свищев.

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