Президент Литвы: своим согласием на допуск России на ОИ Запад "выстрелит" себе в ногу

Лидер Литвы Гитанас Науседа осудил возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские Игры, проведя аналогию такого решения с "выстрелом себе в ногу".

Литовский президент подчеркнул, что таким способом Запад навредит сам себе, своими руками ослабив изоляцию, в которой оказалась РФ.

"Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги", — сказал Науседа в разговоре с телеканалом LRT.

25 января исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил допустить спортсменов из Белоруссии и России к участию в международных соревнованиях. Участвовать они должны, согласно предложению МОК, в нейтральном статусе, те же спортсмены, за которыми была замечена активная поддержка спецоперации на Украине, к участию в ОИ допускаться не должны.

Это предложение вывело из себя советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что данным предложением МОК пропагандирует насилие, и предположил, что члены организации были подкуплены Россией. В МОК назвали подобное предположение клеветой.