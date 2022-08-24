Московский ЦСКА обыграл "Спартак" в товарищеском матче со счётом 6:3.
Игра состоялась в столице на стадионе "ЦСКА-Арена".
Первый счёт открыли с голов от обеих команд, но "Спартаку" не удалось сдержать натиск противника и счёт распределился следующим образом, :
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