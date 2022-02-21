Анна Щербакова рассказала, ради чего выходит на лёд

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, ради чего она вновь и вновь выходит на лёд.

"Я катаюсь не ради какой-то конкретной медали, а ради тех непередаваемых эмоций, которые ты испытываешь на льду: перед выступлением ты чувствуешь, что сейчас все смотрят на тебя, что все внимание на тебя сконцентрировано — и ты можешь в данный момент показать все, на что ты способен, все самое лучшее! И когда это получается — это чувство ни с чем не сравнить" — рассказала Щербакова в интервью, опубликованному на Официальном сайте Олимпийских игр.

Спортсменка уточнила, что самый счастливый для неё момент — это финальная поза произвольной программы, которую она назвала "секундами абсолютного счастья". Фигуристка пояснила, что ради этого ощущения, что "ты в нужный момент сделала абсолютный максимум" она и катается.

Щербакова отметила, что у неё нет какой-то конкретной цели в фигурном катании, она катается ради тех непередаваемых ощущений и энергии, которые оно ей дарит. Спортсменка добавила, что даже не может себе представить, как смогла бы жить без фигурного катания, без тренировок и соревнований.

В Пекине Анна Щербакова стала обладательницей золота среди женщин-одиночниц. Серебряная медаль — у россиянки Александры Трусовой, а бронза досталась японке Каори Сакамото.

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