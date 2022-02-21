EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Анна Щербакова рассказала, ради чего выходит на лёд

Спорт

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, ради чего она вновь и вновь выходит на лёд.

Анна Щербакова рассказала, ради чего выходит на лёд

"Я катаюсь не ради какой-то конкретной медали, а ради тех непередаваемых эмоций, которые ты испытываешь на льду: перед выступлением ты чувствуешь, что сейчас все смотрят на тебя, что все внимание на тебя сконцентрировано — и ты можешь в данный момент показать все, на что ты способен, все самое лучшее! И когда это получается — это чувство ни с чем не сравнить" — рассказала Щербакова в интервью, опубликованному на Официальном сайте Олимпийских игр.

Спортсменка уточнила, что самый счастливый для неё момент — это финальная поза произвольной программы, которую она назвала "секундами абсолютного счастья". Фигуристка пояснила, что ради этого ощущения, что "ты в нужный момент сделала абсолютный максимум" она и катается.

Щербакова отметила, что у неё нет какой-то конкретной цели в фигурном катании, она катается ради тех непередаваемых ощущений и энергии, которые оно ей дарит. Спортсменка добавила, что даже не может себе представить, как смогла бы жить без фигурного катания, без тренировок и соревнований.

В Пекине Анна Щербакова стала обладательницей золота среди женщин-одиночниц. Серебряная медаль — у россиянки Александры Трусовой, а бронза досталась японке Каори Сакамото.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Пекин-2022 | Анна Щербакова. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор: Светлана Нерадовская
Темы анна щербакова фигурное катание александра трусова
Новости
Невролог назвала три самые частые причины головной боли
Украинские силовики обстреляли школы Донецка: "Бьют по детям"
Анна Щербакова рассказала, ради чего выходит на лёд
Владимир Путин поддержал Камилу Валиеву после скандала с допингом
"Весь мир в труху": Россия отработала тотальный ядерный удар
В ДНР военный и мирный житель погибли при обстреле со стороны ВСУ
Саратовская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев с Донбасса
Бужинский назвал единственный повод для вступления России в войну с Украиной
CNN: украинцы не верят в Зеленского
В Болгарии Байдена представили как президента России
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Любовь Степушова Ультиматум Зеленского: есть ли у Украины ядерное оружие Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Последние материалы
В ДНР военный и мирный житель погибли при обстреле со стороны ВСУ
Саратовская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев с Донбасса
Бужинский назвал единственный повод для вступления России в войну с Украиной
CNN: украинцы не верят в Зеленского
В Болгарии Байдена представили как президента России
Британцы заявили, что устали от "вторжений" РФ на Украину: "Такой бред"
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Пензенская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев из Донбасса
WSJ выяснила, почему разведслужбы США "плохо работают"
Червиченко про успех лыжников РФ в Пекине: дали по зубам норвежским астматикам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников