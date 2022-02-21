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Автор Юлия Миленина

Отец фигуристки Щербаковой устроил погром дома во время выступления дочери

Спорт

Отец российской фигуристки Анны Щербаковой, занявшей первое место по итогам произвольной программы на Олимпиаде в Пекине, рассказал, почему устроил дома погром во время выступления дочери.

Отец фигуристки Щербаковой устроил погром дома во время выступления дочери

Он поделился, что сильно переживал и не мог сдерживать свои эмоции, поэтому начал крушить мебель.

"Я поломал половину мебели, сорвал голос. Мы ведь хотели забрать дочь из фигурного катания, но Анюта сказала: "Даже не думайте". И мы больше не заикались об этом", — сказал Станислав Щербаков в эфире телеканала "Россия 1".

Мама олимпийской чемпионки вообще не смогла смотреть трансляцию выступления дочери. Она отметила, что обязательно это сделает, но только после того, как придёт в себя.

"Никогда не смотрю выступления, очень переживаю", — подчеркнула Юлия Щербакова.

Спортсменка Щербакова учится в 11 классе московской школы и параллельно занимается фигурным катанием у тренера Этери Тутберидзе.

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Пекин-2022 | Анна Щербакова, показательные выступления
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы анна щербакова фигурное катание
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