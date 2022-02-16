Щербакова и Трусова экстренно сдали дополнительные анализы после "дела Валиевой"

Российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой пришлось сдать не менее трёх допинг-проб в этом году. Все сданные спортсменками допинг-тесты, не считая принадлежащего Камиле Валиевой, были чистыми, и не вызвали сомнений у проверяющих инстанций. Об этом проинформировал источник из Федерации фигурного катания на коньках России, пишет Teleprogramma.pro.

Известно, что фигуристки сдавали анализы крови и мочи. Позже в РУСАДА подтвердили, что спортсменки сдавали дополнительные тесты на допинг.

Все взятые у российских спортсменок допинг-пробы были изучены в Стокгольмской лаборатории, и только одна допинг-проба, принадлежащая Камиле Валиевой, вызвала у проверяющих вопросы.

Как пишет РБК, глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков пока не даёт комментариев относительно ситуации с Валиевой.

Ранее стало известно, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой оказалась положительной, но известно об этом стало только после того, как 7 февраля российская сборная выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Спортивный арбитражный суд позволил спортсменке продолжить борьбу в личном первенстве, а её дело будет рассматриваться уже после окончания Игр.

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