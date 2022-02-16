Глава ОКР рассказал о состоянии Валиевой, отказавшейся от пресс-конференции

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как себя чувствует фигуристка Камила Валиева, отказавшаяся от участия в пресс-конференции после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

По словам президента ОКР, спортсменка восстановилась после выступления, она хорошо себя чувствует и уже завтра, 17 февраля, снова выйдет на лёд, передаёт ТАСС.

"С Камилой всё в порядке, она готовится к дальнейшему выступлению", — подчеркнул Поздняков.

15 февраля после успешного проката в короткой программе Валиева не явилась на мероприятие с участием СМИ, сославшись на плохое самочувствие. Ранее спортсменка заявляла, что последние дни на Олимпийских играх стали для неё невероятно сложными.

"Я уже эмоционально устала", — поделилась фигуристка.

Следующее выступление Валиевой в произвольной программе запланировано на 17 февраля в 13:00 по московскому времени.

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