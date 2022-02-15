Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских Играх в Пекине закончились выступления фигуристок в короткой программе. По итогам прокатов в четвёрке лидеров сразу три российские спортсменки.

Так, несмотря на развернувшийся допинг-скандал, короткую программу выиграла Камила Валиева. Судьи оценили её выступление на 82,16 балла. Второе место также у российской фигуристки Анны Щербаковой (80,20).

Третье место — Каори Сакамото (79,84)

Четвёртое место — Александра Трусова (74,60)

Напомним, что медали будут разыграны уже скоро — 17 февраля.

Ранее председатель дисциплинарной комиссии МОК (Международного олимпийского комитета) Денис Освальд высказал предположение, каким образом в организме российской фигуристки Камилы Валиевой мог оказаться запрещённый препарат.

Он считает, что запрещённое вещество могло попасть в организм 15-летней спортсменки вместе с продуктом, который употреблял в пищу её дедушка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен