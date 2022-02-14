Валиева прокомментировала свой допуск до Олимпиады: "Я безусловно счастлива"

Российская фигуристка, участница допинг-скандала Камила Валиева оценила решение Спортивного арбитражного суда позволить ей продолжить соревноваться на Играх в Пекине. Во время своей речи спортсменка расплакалась от эмоций.

"Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слёзы счастья и небольшого огорчения", — заявила Валиева в эфире Первого канала.

Как подчеркнула спортсменка, она счастлива принимать участие в Олимпиаде и представлять Россию. Также фигуристка выразила надежду, что сможет настроиться и продемонстрировать на соревновании свои способности.

Ранее член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Борис Пайкин призвал попросить Валиеву стать знаменосцем российской сборной в ходе церемонии закрытия Игр. Так Москва поддержала бы спортсменку и обратила внимание на стойкость фигуристки, пояснил парламентарий.

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