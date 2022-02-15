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Автор Игорь Рябов

Валиева не появилась на пресс-конференции после короткой программы на ОИ-2022

Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева пропустила пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине из-за плохого самочувствия, сообщила руководитель пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Валиева не появилась на пресс-конференции после короткой программы на ОИ-2022

После допинг-скандала Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой принять участие в личном олимпийском турнире. По итогам выступления фигуристка набрала 82,16 балла и стала лидером проката. Однако после соревнования спортсменка не пришла на пресс-конференцию.

"Она плохо себя почувствовала. Подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию", — заявила Ермолина, ссылаясь на слова главы пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

Ранее российские фигуристы выиграли золотую медаль Олимпиады в командном турнире. Однако церемония награждения победителей была перенесена на неопределённый срок из-за того, что в допинг-тесте Валиевой, которая сдала его 25 декабря, были обнаружены следы триметазидина. Это вещество считается допингом. Если в короткой программе Валиева попадёт в тройку лучших, то церемонии награждения не пройдёт и в этот раз. Её организуют после окончания расследования дела фигуристки.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
Темы фигурное катание константин выборнов
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